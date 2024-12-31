Новий історичний максимум: курс долара 'підскочив' перед Новим роком

Національний банк України підвищив курс долара до гривні.

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Курс долара / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Курс долара встановив історичний максимум

Офіційний курс на 31 грудня - 42,039 гривень за 1 долар

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростати. Долар дорожчає слідом за стрибком на міжбанківському валютному ринку.

Станом на ранок 31 грудня, згідно із даними Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,85 гривні (+10 копійок проти 30 грудня) та продаж по 42,45 гривні (+15 копійок).

відео дня

Курс долара в банках / фото: Мінфін

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. В останній день року долар оновив історичний максимум.

Офіційний курс на 31 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 42,039 гривень за 1 долар (+0,0987 грн).

Попередній максимум був 24 грудня - 41,9910 грн/долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив, що в обмінниках України прогнозується помітна зміна курсу долара. За очікуваннями, протягом цього тижня вартість американської валюти у них перебуватиме у межах 41,9-42,2 грн.

Також відомо, що курс долара протягом 2025 року буде коливатися, проте поступово гривня може послабитися до рівня у 46-47 грн/дол.

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько повідомила, що значних курсових "стрибків" у січні не очікується. Вартість американської валюти в готівковому сегменті перебуватиме в межах діапазону 41,8-42,5 грн/дол.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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