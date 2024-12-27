В обмінниках планують змінити курс долара: чого чекати українцям з понеділка

Потужні міжнародні резерви дозволяють Нацбанку проводити гнучкішу валютну політику.

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Курс долара / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Наступного тижня курс долара перебуватиме у межах 41,9-42,2 грн

Протягом перших днів року ситуація на валютному ринку триматиметься зайнятих позицій

В обмінниках України прогнозується помітна зміна курсу долара. За очікуваннями, протягом наступного тижня вартість американської валюти у них перебуватиме у межах 41,9-42,2 грн. Про це заявив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, передає OBOZ.UA.

Зазначається, що увечері, 27 грудня, обмінники купують долари в середньому по 41,79 грн, а продають по 42,22 грн. Таким чином, не виключається зростання курсу в купівлі та зниження у продажу.

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Така ж ситуація прогнозується у банках. Очікується, що з понеділка курс долара в них перебуватиме у тих же межах – 41,9-42,2 грн. Увечері ж, 27 грудня, там визначили вартість валюти в середні 41,7/42,25 грн (купівля/продаж).

"Протягом перших днів року ситуація на валютному ринку триматиметься зайнятих позицій зі стримування інфляції, а поточні зміни не зашкодять курсовій мінливій стабільності", – наголосив Лєсовий.

За його словами, очікується, що офіційний курс перебуватиме у діапазоні 41,8-42,1 грн. Разом з тим, НБУ оновив його на 30 грудня до 41,94 грн. Що на 10 коп. вище за поточний (і який діятиме на вихідних).

"Як і раніше, для стабільності ринку вагомими будуть обсяги міжнародної фінпідтримки, які можуть покрити левову частку бюджетного дефіциту. Зокрема, вже підтверджено отримання додаткових 4,2 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility, а в 2025 році Україна отримає понад 30 млрд євро від ЄС. Крім того, потужні міжнародні резерви дозволяють Нацбанку проводити гнучкішу валютну політику", – підсумував Лєсовий.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько заявила, що значних курсових "стрибків" протягом січня не очікується.

Незалежний експерт Олександр Хмелевський говорив, що в грудні курс гривні на міжбанку коливатиметься в межах 41,4 – 42,1 грн. за долар. За його словами, ціна на долари в Україні в короткостроковій перспективі буде залишатися відносно стабільною.

В Національному банку України заявили, що курс долара упродовж наступних 12 місяців зросте ще приблизно на 10%.Зазначається, що фінансові аналітики очікують курс 44,08 грн/долар.

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Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

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