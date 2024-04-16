ЗСУ оголили деякі фланги біля Часового Яру: у 67 бригаді почалися перевірки

У складі ЗСУ з'явиться нова окрема штурмова частина із бійців штурмового батальйону 67-ї ОМБр "ДУК".

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Тривають жорстокі бої біля Часового Яру / Колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, 71 окрема єгерська бригада

67 окрему механізовану бригаду "Добровольчий український корпус" реорганізують після втрат деяких позицій на Часоярівському напрямку - штурмовий батальйон корпусу виводять в окрему військову штурмову частину.

Як повідомляють у Сухопутних військах, ідеться про переформатування бригад ЗСУ задля вдосконалення структури і підвищення стійкості оборони.

У командуванні підтвердили, що зміни відбуваються через втрату позицій.

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""Другої спроби" російські загарбники нам не дарують. Наслідки втрат позицій одним нашим підрозділом та оголення флангів інших бригад і батальйонів рахуються втраченими людськими життями, зміною обстановки не на користь ЗСУ", - вказується у повідомленні.

Вказується, що командуванням ухвалено рішення про виокремлення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.

"Кількість та масштаби таких заходів не розголошуються, щоб завадити ситуаційній обізнаності ворога про наміри та майбутні дії ЗС", - кажуть у Сухопутних силах.

Раніше у 67-ї омбр ДУК скаржилися, що "вище командування ЗСУ розпочало процес переведення в інші військові частини всіх командирів та бійців ДУК ПС, які формували бригаду та є її бойовим кістяком".

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Однією з причин, які виявила перевірка, пише Українська правда, були проблеми всередині самої бригади. Управління з-поміж ключових людей ДУКу нібито відокремлювало від військовослужбовців з "Правого сектора" тих, хто, зокрема, перевівся до них з інших частин під час нещодавнього поповнення (їх називали "піксельними"). Ставлення до "піксельних" нібито було гіршим, їх першими відправляли в бій і через брак досвіду вони втрачали позиції.

Імовірно, це була не єдина причина проблем з боєздатністю бригади, яку виявила перевірка, зауважували співрозмовники видання.

Часів Яр - головне станом на 16 квітня

Російські "воєнкори" стверджували, що 15 квітня окупантам вдалося просунутися в районі Часового Яру. Однак аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

Часів Яр дуже важливий для противника, підкреслив представник НГУ Руслан Музичук.

"Ворог перекидав із Лиманського напрямку резерви до Часового Яру, щоб посилити наступальні дії. Це є свідченням того, що Часів Яр дуже важливий для противника. Тому вони намагатимуться всіма силами здобути тут хоч якусь перемогу", - додав Музичук.

Ціллю ворога є створення умов наступу до Краматорської агломерації, зауважив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

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