"Чиста поразка": чи сядуть Путін і Зеленський за стіл переговорів

Російський диктатор хоче говорити про Україну зі США і більше ні з ким, вважає Тарас Загородній.

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Чи сядуть Путін і Зеленський за стіл переговорів / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

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Путін не хоче переговорів із Зеленським

Президент України зайняв правильну позицію

Політичний експерт Тарас Загородній оцінив шанси того, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін сядуть за стіл переговорів.

"Путін не хоче розмовляти із Зеленським. Зі свого боку, Зеленський поводиться правильно, даючи зрозуміти, що він готовий говорити і з Путіним", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Загородній вважає, що Зеленський розуміє, що Путін не хоче переговорів.

"Для Путіна - це чиста поразка, адже Зеленського він вважає нелегітимним. Плюс Путін так довго говорив про те, що Зеленський очолює неонацистську державу, що для нього буде ляпасом сам факт переговорів із Зеленським за одним столом", - пояснив експерт.

На думку Загороднього, Путін хоче говорити про Україну зі США і більше ні з ким, навіть із європейцями.

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Переговори з РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 лютого в столиці Саудівської Аравії відбулися закриті переговори представників США та Росії, які тривали близько 4,5 годин у два раунди. У США переговори назвали "важливим кроком вперед". Також погоджено створення команд, які працюватимуть над припиненням війни в Україні та питаннями післявоєнного врегулювання.

Спочатку переговори в Саудівській Аравії планували в тристоронньому форматі за участю України, проте США та Росія наполягли на проведенні зустрічі без Києва.

19 лютого російський диктатор Путін завив, що Росія нібито "ніколи не відмовлялася" від діалогу з Україною і готова повернутися за стіл переговорів. РФ хоче "вийти на прийнятні для обох сторін рішення".

Раніше Зеленський сказав, що готовий почати переговори з Росією про завершення повномасштабної війни в Україні за певних умов.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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