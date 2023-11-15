"Чистка від нацизму": росіяни зліпили пропагандистську листівку з обличчям української співачки

Співачка і блогер FIINKA опинилися в центрі ганебної російської рекламної афіші, яка пропагувала русифікацію прізвищ.

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Окупанти глумливо пропонували мелітопольцям змінювати "нацистське"- українське прізвище на "великоруське" / колаж Главред, Facebook і Twitter

Російські пропагандисти в черговий раз з гучним звуком сіли в калюжу. Нещодавно окупанти розвісили на території Мелітополя ганебні рекламні оголошення, які агітували змінювати українські прізвища та громадянство на громадянство країни-агресора РФ. Фото такої листівки було опубліковано в соцмережі Х (колишній Twitter).

На листівці, зокрема, окупанти глумливо пропонують змінювати "нацистське" - українське прізвище "Галушко" на "пристойне-великоросійське" ‒ "Глушкова".

Але "мегамізки" з російської пропаганди для фото на листівку чомусь вибрали учасницю Нацвідбору на" Євробачення-2023", співачку і блогерку FIINKA (Ірину вихованець). Сама виявилася дівчиною з гумором і іронічно прокоментувала всю ситуацію у себе в Instagram.

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"Вранці знайомий воїн ЗСУ, який, до речі, родом з Маріуполя, надсилає мені ці фото і каже: "Ірунцьо, як тебе приємно тут бачити". Господи, зійди і подивись на це покаяння. Як можна обрати фотографію максимально проукраїнської молодої гуцулки для призову зміни прізвищ? Цікаво, чого саме моя світлина на обкладинці цієї новітньої інтерпретації "Міни Мазайло [легендарна п'єса Миколи Куліша, сюжет якої зав'язаний на зміні українського прізвища на "великоруську" - Главред]"? А, точно. Я ж в одному інтерв'ю сказала, що націоналістка. А тим каліцунам все одно, що нацистка, що націоналістка. Але приємно стати обличчям українського нацизму. Ох, як добре було б, якщо мо**альських дітей лякали", – написала артистка.

Ситуація в Мелітополі

У Мелітополі підірвали штаб ворогів, ліквідовано офіцерів окупантів, розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України. За даними розвідки, атаку організували представники Руху Опору.

Пізніше Іван Федоров розповів нові деталі удару по штабу РФ у Мелітополі. Він акцентував увагу на тому, що окупанти намагалися забезпечити безпеку своєї наради, проте їм не вдалося цього зробити.

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