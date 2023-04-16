Кількість жертв ракетного удару РФ по Слов'янську зросла, під завалами можуть бути ще три людини

Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло чоловіка. Всього загинули 12 людей. Поранення отримали 22 людини.

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Наслідки ракетного удару по Слов'янську / Фото t.me/dsns_telegram

У Слов'янську збільшилася кількість жертв внаслідок ракетної атаки російських окупантів 14 квітня. З-під завалів житлового будинку дістали тіло ще одного загиблого. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіло чоловіка. За даними Нацполіції, під завалами можуть перебувати ще три людини.

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Станом на 13:00 в результаті обстрілу Слов'янська загинули 12 осіб. Поранення отримали 22 людини.

Під завалами житлового будинку можуть бути ще три людини / Фото t.me/dsns_telegram

Пошуково-рятувальні роботи тривають / t.me/dsns_telegram

На місці ракетного удару тривають рятувально-пошукові роботи. До ліквідації наслідків обстрілів залучили 41 рятувальника, 6 комунальників, а також 17 одиниць техніки.

Ракетний удар по Слов'янську 14 квітня 2023

14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. В результаті "прильотів" пошкоджено 5 будинків. Один 5-поверховий будинок частково зруйнований - російська ракета "стерла" одразу кілька квартир. Ще в двох будинках після "прильоту" почалася пожежа. У дворі багатоповерхівок залишилася величезна воронка після влучання ворожої ракети.

Пізніше стало відомо про те, що окупанти застосували зенітно-ракетні комплекси С-300.

Під завалами знайшли 2-річного хлопчика. Дитину знайшли ще живою, проте вона померла в машині швидкої допомоги. Малюк був удома разом зі своїм татом. Мамі дитини вдалося врятуватися лише завдяки тому, що перед ракетним обстрілом вона пішла в магазин.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на кривавий обстріл і назвав Росію "країною-злом".

"Держава-зло ще раз демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога безкарним теж не залишимо", - написав президент.

За фактом ракетного удару по Слов'янську правоохоронці порушили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів і звичаїв війни".

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