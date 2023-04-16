РФ вдарила ракетами по школах і лікарні на Миколаївщині, загинули двоє підлітків

У місті Снігурівка внаслідок нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки.

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Наслідки ракетного обстрілу / Ілюстраційне фото УНІАН

У ніч на 16 квітня російські окупанти вдарили ракетами С-300 по Снігурівській громаді Миколаївської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє 18-річних підлітків.

"В одному з населених пунктів громади в результаті обстрілу загинули два підлітки 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство", - повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, у місті Снігурівка внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки.

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"За попередньою інформацією, без постраждалих", - констатував Кім.

Як повідомляв Главред, в ніч на неділю, 16 квітня, в Запорізькій області була оголошена повітряна тривога, прозвучала серія гучних вибухів. Російські окупанти завдали масованого удару по регіону. У Комишувасі постраждала місцева церква. У Запоріжжі ворог влучив у зелену зону.

Зазначимо, командувач Об'єднаними Силами ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв попередив, що війська Росії можуть завдати масованого ракетного удару як на Великдень, так і в будь-який інший день. За словами Наєва, захисники українського неба прекрасно це усвідомлюють, тому посилено готуються до відбиття атак.

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