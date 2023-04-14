Кілька квартир "стерли" російські снаряди: окупанти безжально обстріляли Слов'янськ

Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі, серед них дитина.

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Росіяни обстріляли Слов'янськ / Telegram

Російські окупанти безжально обстріляли житловий район міста Слов'янськ на Донеччині. В результаті "прильотів" повністю знесло кілька квартир. Є загиблі мирні жителі і поранені. Про це повідомляють журналісти. Відео з розбомбленого місця події вже поширилися в Мережі.

Величезна воронка від попадання російського снаряда утворилася прямо у дворі багатоквартирних будинків. Ще одне пряме попадання було по 5-поверхівці, в якій жили мирні люди. Загалом у Слов'янську нарахували щонайменше 7 потужних вибухів.

Під завалами знаходяться люди, серед них є дитина. На місці події триває рятувальна операція.

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Росіяни обстріляли Слов'янськ / скріншот з відео

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окупанти вдарили по трьох 5-поверховим житловим будинкам в районі місцевої школи №8. Один будинок частково зруйнований, у двох інших загорілися квартири. Також пошкоджені будинки навколо, там вилетіли вікна.

Росіяни обстріляли Слов'янськ / скріншот

Вже відомо про те, що в результаті обстрілу загинула мінімум одна людина, ще 6 постраждали.

Варто відзначити, що одночасно зі Слов'янськом окупанти обстріляли Краматорськ і Костянтинівку. За попередньою інформацією, жертв там немає.

Зеленський відреагував на обстріл Слов'янська

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Слов'янська російськими окупантами. Він заявив, що Росія - "держава-зло".

"Держава-зло ще раз демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Ніякого сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога безкарним теж не залишимо", - написав президент.

Росіяни обстріляли Слов'янськ / скріншот з відео

Ракетні удари РФ

Нагадаємо, масовану ракетну атаку по Україні росіяни здійснили 9 березня, вона тривала понад 6 годин.

21 березня ворог завдав ракетний удар по Одеській області. Були випущені три керовані авіаційні ракети класу "повітря-земля" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Дві ракети збиті силами ППО, одна влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

У ніч на 24 березня ворог атакував Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131 і керованими авіаційними бомбами. Запуски безпілотників здійснювалися з північно-східного напрямку, вони атакували Кривий Ріг і Сумську область.

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