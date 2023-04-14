УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кілька квартир "стерли" російські снаряди: окупанти безжально обстріляли Слов'янськ

Ангеліна Підвисоцька
14 квітня 2023, 17:59 оновлено 14 квітня, 18:46
211
Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі, серед них дитина.
обстріл Слов'янська
Росіяни обстріляли Слов'янськ / Telegram

Російські окупанти безжально обстріляли житловий район міста Слов'янськ на Донеччині. В результаті "прильотів" повністю знесло кілька квартир. Є загиблі мирні жителі і поранені. Про це повідомляють журналісти. Відео з розбомбленого місця події вже поширилися в Мережі.

Величезна воронка від попадання російського снаряда утворилася прямо у дворі багатоквартирних будинків. Ще одне пряме попадання було по 5-поверхівці, в якій жили мирні люди. Загалом у Слов'янську нарахували щонайменше 7 потужних вибухів.

Під завалами знаходяться люди, серед них є дитина. На місці події триває рятувальна операція.

відео дня
обстріл Слов'янська
Росіяни обстріляли Слов'янськ / скріншот з відео

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що окупанти вдарили по трьох 5-поверховим житловим будинкам в районі місцевої школи №8. Один будинок частково зруйнований, у двох інших загорілися квартири. Також пошкоджені будинки навколо, там вилетіли вікна.

пост Єрмака, обстріл Слов'янська
Росіяни обстріляли Слов'янськ / скріншот

Вже відомо про те, що в результаті обстрілу загинула мінімум одна людина, ще 6 постраждали.

  • Росіяни обстріляли Слов'янськ
    Росіяни обстріляли Слов'янськ Telegram
  • Росіяни обстріляли Слов'янськ
    Росіяни обстріляли Слов'янськ Telegram
  • Росіяни обстріляли Слов'янськ
    Росіяни обстріляли Слов'янськ Telegram
  • Росіяни обстріляли Слов'янськ
    Росіяни обстріляли Слов'янськ Telegram
  • Росіяни обстріляли Слов'янськ
    Росіяни обстріляли Слов'янськ Telegram

Варто відзначити, що одночасно зі Слов'янськом окупанти обстріляли Краматорськ і Костянтинівку. За попередньою інформацією, жертв там немає.

Зеленський відреагував на обстріл Слов'янська

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Слов'янська російськими окупантами. Він заявив, що Росія - "держава-зло".

"Держава-зло ще раз демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Ніякого сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога безкарним теж не залишимо", - написав президент.

обстріл Слов'янська
Росіяни обстріляли Слов'янськ / скріншот з відео

Ракетні удари РФ

Нагадаємо, масовану ракетну атаку по Україні росіяни здійснили 9 березня, вона тривала понад 6 годин.

21 березня ворог завдав ракетний удар по Одеській області. Були випущені три керовані авіаційні ракети класу "повітря-земля" X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Дві ракети збиті силами ППО, одна влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату.

У ніч на 24 березня ворог атакував Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131 і керованими авіаційними бомбами. Запуски безпілотників здійснювалися з північно-східного напрямку, вони атакували Кривий Ріг і Сумську область.

Інші новини:

війна в Україні обстріли Володимир Зеленський Слов'янськ вторгнення Росії Андрій Єрмак новини Донбасу
Реклама

Головне за день

Кілька квартир "стерли" російські снаряди: окупанти безжально обстріляли Слов'янськ

Кілька квартир "стерли" російські снаряди: окупанти безжально обстріляли Слов'янськ

17:59 Україна
Окупантам готують пастку: на вирішальний контрнаступ ЗСУ чекають у 2024 році — Bloomberg

Окупантам готують пастку: на вирішальний контрнаступ ЗСУ чекають у 2024 році — Bloomberg

17:57 Україна
Крим повернеться в Україну: "будемо використовувати будь-яку зброю" - Данілов

Крим повернеться в Україну: "будемо використовувати будь-яку зброю" - Данілов

17:05 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:02

Іван Яковина: передвиборча програма Путіна "війна не закінчиться ніколи" Відеоблоги

18:51

Спецсили кидали в "м'ясорубку": ЗСУ знищили більшу частину елітних військ РФ – WP

18:51

"Терактів не уникнути": Подоляк попередив світ про наслідки неправильної фіналізації війни з РФВідео

18:24

Хто за гороскопом трудоголік: 3 найбільш посидючих знака зодіаку

18:16

Чим підгодувати перці, щоб був хороший урожай: прості поради для дачників

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:07

"Втрати просто колосальні": Череватий заявив, що невдовзі відбудеться повна ліквідація "вагнерівців"Відео

17:59

Кілька квартир "стерли" російські снаряди: окупанти безжально обстріляли Слов'янськФотоВідео

17:57

Окупантам готують пастку: на вирішальний контрнаступ ЗСУ чекають у 2024 році — Bloomberg

17:42

"У півтора рази більше": ЗСУ перевершують росіян у живій силі - СвітанВідео

Реклама
17:15

"Ви дізнаєтеся першими": Каменських розповіла, чи вірить у зраду Потапа і чи планує розлученняВідео

17:05

Крим повернеться в Україну: "будемо використовувати будь-яку зброю" - ДаніловВідео

16:55

У МЗС розкрили ймовірний сценарій звільнення Криму

16:54

Як приготувати фантастичний печінковий паштет: шалені секрети, які приведуть у захват

16:19

Війна в Україні може тривати кілька років: Польща здивувала заявоюВідео

16:18

Навіщо смажити лавровий лист: гроші додому потечуть рікою

16:14

Чому не можна ставити дзеркало навпроти вікна: є ризик накликати біду

16:10

"Відчепіться від Алли, від Галкіна": Вайкуле прямо відповіла, чи жертвує Пугачова на потреби ЗСУ

16:04

Як швидко росте лимон з кісточки: правила вирощування екзотики вдома

15:56

"Українці тримають мирне небо над Будапештом": У МЗС відповіли на цинічний випад Орбана

15:47

"Запрошували росіян в Україну": політолог вказав на подвійні стандарти українських піарників актуально

Реклама
15:08

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик на донецький напрямок

14:59

Жданов спрогнозував, чи вдарять росіяни по Україні ракетами під час Великодня

14:58

Відповідь потрібно дати за 7 секунд: яка жінка справжня мама хлопчикаВідео

14:50

Під загрозою кілька міст: Жданов назвав ймовірні цілі ракетних ударів РФ

14:36

"А крейсер "Москва" чому не підняли?": в ОП потролили РФ за підняття по тривозі Тихоокеанського флоту

14:20

У великодній кошик дивитися будуть всі: як пофарбувати яйця в жовтий і синій колірВідео

13:57

Як правильно варити кускус: 3 важливих правила для смачного результату

13:47

Благодійники передали військовим Донеччини 20 позашляховиків актуально

13:29

"На жаль, це надовго": завершення війни в Україні залежить від ресурсів, а в РФ їх більше – ТаїповВідео

13:07

Чому не можна вішати магніти на холодильник: 3 небезпечних причини

13:07

Кіннота й одна гвинтівка на двох: Жданов – про те, як далі воюватиме РосіяЕксклюзив

12:33

"До осені ми Крим точно звільнимо": Світан розповів про звільнення півостріва силами ЗСУ

12:08

Велика субота 2023: 2 найсуворіші заборони перед Великоднем - прикмети 15 квітняВідео

12:06

Гороскоп Таро на тиждень 17-23 квітня: Овну - випробування, Левам - ностальгія

12:06

"Витік" з Пентагону: Патрушев і Герасимов планували саботаж, щоб завершити війну в Україні

11:46

Якщо РФ виграє війну, то це буде катастрофа, а перемога України загрожує Третьою світовою – Ле ПенВідео

11:42

Прем'єр Угорщини Орбан назвав Україну "країною, якої не існує"Відео

11:36

Деякі українці зможуть піти на пенсію тільки на 5 років пізніше: кому не пощаститьВідео

11:21

Головоломка, з якою впораються одиниці: потрібно за 6 секунд знайти змію серед скибок кавуна

11:18

Гороскоп на завтра 15 квітня 2023: Тельцям - лють, Скорпіонові - розчаруванняВідео

Реклама
11:13

Гороскоп Таро на травень 2023: Козерогам - нові можливості, Водоліям - крадіжка, Рибам - прибутокВідео

10:42

"Саме про це верещить Пригожин": утриманням Бахмуту ЗСУ "заморозили" рух окупантів – СвітанВідео

10:41

"Ви справжні герої справжньої війни": легенда "Зоряних воєн" зустрівся з бійцями ЗСУВідео

10:01

РФ активізувала атаки на Бахмут: на допомогу найманцям Пригожина перекинули десантників - розвідка

09:59

Як правильно поливати орхідею: названо найкращий спосіб

09:41

Успіх контрнаступу Україні потрібен і всі це побачать і відчують - очільник ГУРВідео

09:35

"Наближається її крах": у РФ відбудуться "сейсмічні зміни", які зупинять війну – БудановВідео

09:18

Замінить фарбу для волосся і вижене моль: незвичайні способи застосування кориці, про які мало хто знає

09:09

Президент підписав закон про спрощення оформлення пенсій: кому з українців пощастилоВідео

09:00

Фанерні Т-34 та страх Путіна перед Україною: чому росіяни скасовують паради 9 травняПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти