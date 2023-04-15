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Міг вижити, але доля розпорядилася інакше: подробиці загибелі 2-річного хлопчика в Слов'янську

Ангеліна Підвисоцька
15 квітня 2023, 17:21 оновлено 15 квітня, 17:36
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Сім'я з 2-річним хлопчиком була в евакуації і лише напередодні трагедії вони повернулися в місто.
обстріл Слов'янська, дитина
У Слов'янську російські окупанти вбили 2-річного хлопчика / колаж фото Донецька ОВА, ua.depositphotos.com

Російські окупанти у п'ятницю, 14 квітня, обстріляли ракетами Слов'янськ. В результаті прямого попадання були зруйновані відразу кілька квартир на верхніх поверхах 5-поверхового житлового будинку. Там був 2-річний хлопчик. Дитину знайшли ще живою, проте вона померла в машині швидкої допомоги. Про це в ефірі телемарафону розповів мер Слов'янська Вадим Лях.

Хлопчик був удома разом зі своїм татом. Чоловіка досі шукають під завалами. А ось мамі малюка вдалося врятуватися лише завдяки тому, що перед ракетним обстрілом вона пішла в магазин. Зараз жінка перебуває під наглядом медиків.

Варто відзначити, що сім'я раніше поїхала зі Слов'янська з метою евакуації. Лише напередодні вони повернулися в місто.

відео дня

Вадим Лях заявив, що в результаті ракетного обстрілу загинули 11 осіб. Попри це і вмовляння влади люди не поспішають евакуюватися з міста.

загинув 2-річний хлопчик
У Слов'янську загинула 2-річна дитина / скріншот з відео

Ракетний удар по Слов'янську

14 квітня росіяни завдали ракетного удару по Слов'янську. В результаті "прильотів" пошкоджено 5 будинків. Один 5-поверховий будинок частково зруйнований - російська ракета "стерла" відразу кілька квартир. Ще в двох будинках після "прильоту" почалася пожежа. У дворі багатоповерхівок залишилася величезна воронка після попадання ворожої ракети.

У місті нарахували 7 потужних вибухів. Президент України Володимир Зеленський відреагував на кривавий обстріл і назвав Росію "країною-злом".

"Держава-зло ще раз демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе. За кожен прояв тероризму буде справедлива відповідальність. Ніякого сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога безкарним теж не залишимо", - написав президент.

Пізніше стало відомо про те, що окупанти застосували зенітно-ракетні комплекси С-300. В результаті обстрілу постраждали щонайменше 21 людина, серед них 14-річна дівчинка.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення законів і звичаїв війни".

Інші новини:

війна в Україні С-300 Слов'янськ вторгнення Росії ракетний удар
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