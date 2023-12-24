Росія відібрала у молодої дівчини все.

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У мене тепер нічого немає, тільки похорон-мешканка Херсона після атаки на місто / колаж: Главред, фото: скріншот суспільне

У ніч з 23 на 24 грудня окупанти завдали ракетний удар по житлових кварталах Херсона. Там загинув чоловік, який сам виховував свою дочку. Про це повідомили в редакції Суспільне.

У виданні опублікували відео, на якому місцева мешканка Анна розповіла, як російська армія завдала удару по її будинку і позбавила життя батька. Вона повідомила, що залишилася ні з чим.

"Він загинув. У мене тепер більше немає тата, у мене немає вдома, у мене нічого більше немає...Ні будинку, ні котів, ні душі. Все вирвали ці сволоти", - розповіла Анна.

відео дня

Кого вдалося врятувати

Анна у своєму короткому коментарі додала, що врятувати вдалося тільки собаку. Раніше в цьому районі також були обстріли, за словами Анни, в лютому значно постраждав шифер і хвіртка, проте батько не хотів виїжджати.

Дівчина, яка втратила батька, з відчаєм прокоментувала удар "Іскандером " по цивільному дому і додала, що для росіян її тато, мабуть, був "найманцем НАТО".

"Мені головне тато, якого немає. З яким я більше не поговорю, не обійму. Він би ще років 10 прожив, але тепер уже нічого. Тепер уже тільки могила, похорон і пам'ять. Більше нічого", - закінчила мешканка Херсона.

Обстріл Херосна / скріншот

Обстріли Херсона

Нагадаємо, російські окупанти вранці 9 грудня атакували Берислав Херсонської області. Вони скинули вибуховий предмет з дрона і вбили мирного жителя міста. Ще один цивільний отримав поранення.

Також, російські окупанти ввечері в суботу, 23 грудня, нанесли масований удар по Херсону. В результаті атаки в місті виникло кілька пожеж.

Горіли газові мережі. Також під ворожим ударом опинилася лікарня. Про це повідомили в Telegram голова міської Військової адміністрації Роман Мрочко і голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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