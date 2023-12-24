Бої за лівобережжя Херсонщини: РФ намагається вибити ЗСУ та наривається на удари

Російські окупаційні війська за минулу добу провели 23 безуспішних атаки позицій ЗСУ – ворог зазнав значних втрат, сказали в Генеральному штабі.

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ЗСУ на Херсонщині вразили пункт управління противника - Генштаб / Колаж: Главред, фото: 43-тя ОМБр, DeepState

Окупаційні війська агресора Росії намагаються вибити бійців ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. За добу росіяни здійснили 23 безуспішних атаки і зазнали значних втрат. Українські військові стійко тримають оборону своїх позицій і завдають окупантам удари у відповідь. Про це заявили в Генеральному штабі.

У зведенні Генштабу йдеться про те, що українські військові відбили атаки російських військ, які намагалися відтіснити їх з плацдармів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснив 23 безуспішних штурмових дії, отримав гідну відсіч і зазнав значних втрат. Наші підрозділи стійко тримають оборону, утримують зайняті позиції і завдають вогневого ураження противнику", - наголошується в повідомленні. відео дня

Крім того, за добу сили оборони завдали 12 ударів по місцях розташування російських окупаційних військ і вразили їх військову техніку і пункт управління.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, боєприпасів і зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 2 артилерійські засоби і пункт управління противника", - підкреслили в Генштабі.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

На лівому березі Дніпра в Херсонській області ЗСУ в складній ситуації з ненадійним тилом, сказала речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. За її словами, обстановка залишається важкою, окупанти намагаються вибити звідти українські війська.

У Силах оборони розкрили деталі ситуації на лівобережжі Херсонщини - Наталія Гуменюк спростувала заяву Путіна про нібито знищення ЗСУ в Кринках. Коли окупанти говорять про свої "успіхи", на практиці відбувається зворотне.

ЗСУ відбили штурми росіян на лівобережжі Херсонщини, повідомили в пресцентрі Сил оборони Півдня України. Українські військові продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів.

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