Чотири райони без електрики до кінця дня: киян попередили про екстрене відключення

Без електроживлення через масові відключення залишиться практично весь північний захід столиці.
Екстрені відключення електроенергії у Києві вводяться у зв'язку з ремонтними роботами через обстріли окупантами РФ цивільної інфраструктури.
У вівторок, 1 листопада, відключення електроживлення абонентів плануються відразу в чотирьох районах Києва. Про це повідомляє компанія ДТЕК Київські електромережі в Facebook.
Відзначимо, що без електроживлення залишиться практично весь північний захід столиці.
У яких районах Києва відключають електрику:
- Оболонь;
- Винградарь;
- Мінський масив;
- Куренівка.
Орієнтовний термін відключень - до кінця дня.
У ДТЕК уточнюють, що дані відключення застосовуються поза графіком відключень.
Відключення електроенергії в Україні
Раніше повідомлялося, що в результаті масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були введені з 6 години ранку 31 жовтня у всіх регіонах.
"Сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Нові пошкодження погіршили ситуацію в енергосистемі України. Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6 години ранку у всіх регіонах, скасовані", - повідомило НЕК "Укренерго" в Facebook.
За інформацією "Укренерго", для ліквідації аварій, викликаних наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільних мереж (обленерго) були введені локальні обмеження споживачів в межах областей.
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