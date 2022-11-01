Чотири райони без електрики до кінця дня: киян попередили про екстрене відключення

У Києві вводять екстрені відключення електроенергії / УНІАН

Екстрені відключення електроенергії у Києві вводяться у зв'язку з ремонтними роботами через обстріли окупантами РФ цивільної інфраструктури.

У вівторок, 1 листопада, відключення електроживлення абонентів плануються відразу в чотирьох районах Києва. Про це повідомляє компанія ДТЕК Київські електромережі в Facebook.

Відзначимо, що без електроживлення залишиться практично весь північний захід столиці.

У яких районах Києва відключають електрику:

Оболонь;

Винградарь;

Мінський масив;

Куренівка.

Орієнтовний термін відключень - до кінця дня.

У ДТЕК уточнюють, що дані відключення застосовуються поза графіком відключень.

Відключення електроенергії в Україні

Раніше повідомлялося, що в результаті масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були введені з 6 години ранку 31 жовтня у всіх регіонах.

"Сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Нові пошкодження погіршили ситуацію в енергосистемі України. Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6 години ранку у всіх регіонах, скасовані", - повідомило НЕК "Укренерго" в Facebook.

За інформацією "Укренерго", для ліквідації аварій, викликаних наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільних мереж (обленерго) були введені локальні обмеження споживачів в межах областей.

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