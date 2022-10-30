Загроза "блекауту": киянам анонсували новий графік відключення електроенергії

Буде представлений новий графік відключення електроенергії в Києві.
Відключення споживачів електроенергії у Києві в неділю, 30 жовтня, навряд чи буде, заявив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.
"Сьогодні вже другий день відключень немає. Погода тепла, а в неділю, як правило, споживання найнижче за весь тиждень. Думаю, ввечері відключень не буде. Зараз енергетичної тривоги немає", - підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.
Він також додав, що зазвичай у неділю споживання електроенергії серед українців найнижче.
Новий графік віялових відключень
За словами гендиректора YASNO, наступного тижня буде представлений новий графік відключення світла в Києві, проте 100% ймовірності збігу очікувати не варто.
Разом з тим він попередив, що новий розклад навряд чи буде на 100% точним, оскільки ситуація в енергетиці залежить від обсягів дефіциту і споживання електроенергії споживачами.
"100% ймовірності збігу (заплановані відключення світла з реальними — ред.) не буде. Ми з мережами намагаємося вгадати, якою буде дефіцит, споживання і цей баланс ми прогнозуємо. Це вперше відбувається з системою. Сподіваюся, що на початку наступного тижня ми опублікуємо нові графіки і сподіваюся, що ці графіки будуть більш точними", — додав Коваленко.
Відключення абонентів в Україні
Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Україні потрібно готуватися до відключень світла, води і теплопостачання. Причина - ракетні удари Росії, через які пошкоджено об'єкти критичної енергоінфраструктури.
"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергія, так і водопостачання або теплопостачання (може бути відключено, - ред.)", - сказав чиновник.
Радник міністра енергетики Олександр Харченко сказав, що в регіонах України можуть тимчасово відключати електроенергію. У зв'язку з обстрілами країни-окупанта РФ пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури країни. Відключати світло будуть для того, щоб спростити фахівцям роботу з відновлення інфраструктурних об'єктів.
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