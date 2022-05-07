Масований обстріл: РФ завдала потужного ракетного удару по Україні

По Одеській області завдано ракетного удару 4 крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації.
У суботу, 7 травня, російські окупаційні війська завдали ракетний удар відразу по декількох областях України.
У ряді регіонів були чутні вибухи. В результаті влучень виникли пожежі. Очевидці публікують кадри з місця події.
РФ завдала по Одеській області ракетного удару
По Одеській області завдано ракетного удару 4 крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації, повідомило Оперативне командування Південь в Facebook.
Там поінформували, що "постраждалих немає, пошкодження інфраструктури відбудуємо".
Відзначається, що ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення.
"Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтеся паніці, не заважайте Збройним силам і Силам оборони виконувати свої завдання", - уклали в ОК Південь.
Як повідомляє УНІАН, у суботу вдень у місті прогриміло кілька вибухів.
Також були чутні звуки, схожі на стрілянину. Над містом піднімається дим.
Місцеві жителі повідомляють, що бачили летять в небі ракети.
Прильоти в Сумській області
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький підтвердив, що область піддалася обстрілу.
За його словами, удар було завдано по територіях Миропільської та Хотинської громад ракетами "повітря – земля".
В результаті обстрілу поранений прикордонник.
ППО збила над Полтавською областю російську ракету
Сили протиповітряної оборони (ППО) збили російську крилату ракету в небі над Полтавською областю, повідомив голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Наша ППО збила ворожу ракету над Полтавщиною. ВСУ береже наш спокій, але повітряні тривоги не ігноруємо!",- написав Лунін в Telegram в суботу.
Як повідомлялося, російські окупанти завдали ракетного удару по об'єкту інфраструктури в м. Карлівка Полтавської області в суботу вранці. Жертв і постраждалих немає, виникла пожежа ліквідована, вибуховою хвилею пошкоджено шибки в розташованих поруч будівлях.
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