Були світлими, талановитими та перспективними: в боях під Бахмутом загинули двоє молодих захисників

Останні два тижні Валентин і Гліб провели поблизу Бахмута Донецької області, де в запеклих боях до останнього героїчно боролися, захищаючи Україну.

У запеклих боях під Бахмутом трагічно загинули двоє молодих захисників / Facebook Києво-Могилянська академія

У кривавій боротьбі з російським агресором Україна продовжує втрачати своїх захисників. Так, у боях під Бахмутом героїчно загинуло двоє молодих бійців – Валентин Дем’яненко та Гліб Іванов. Вони були студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Як повідомляють в університеті, Гліб Іванов навчався на курсі політології факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА. Влітку цього року мав отримати диплом. Від початку повномасштабної війни Гліб долучився до оборони нашої країни.

Валентин Дем’яненко – студент факультету економічних наук НаУКМА, який у червні 2022 року мав отримати диплом менеджера. Втім, 24 лютого Валентин узяв академічну відпустку та добровільно пішов захищати Україну. Планував у лютому 2023 року повернутися до навчання та влітку закінчити університет.

"Останні два тижні Валентин і Гліб провели поблизу Бахмута Донецької області, де в запеклих боях до останнього героїчно боролися, захищаючи Україну. Обидва були світлими, талановитими, перспективними, сповненими планів на майбутнє... Найменше, що ми можемо зробити в пам’ять про Валентина і Гліба – це докласти всіх зусиль, щоб перемогти і збудувати таку країну, про яку вони мріяли і за яку загинули", - зазначають у Могилянці.

Як повідомляв Главред, захищаючи Україну від російських окупантів загинув воїн-доброволець Дмитро Стасовський. Батько загиблого Юрій служив разом з сином. Саме він забирав тіло героя з-під обстрілів.

Також повідомлялося, що у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Окрім того, у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

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