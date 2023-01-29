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Поверталися з фронту, щоб побачити сина: на Хмельниччині трагічно загинуло подружжя прикордонників

29 січня 2023, 20:06
Після повномасштабного вторгнення подружжя несло службу на південному напрямку в складі Сил оборони України.
Поверталися з фронту, щоб побачити сина: на Хмельниччині трагічно загинуло подружжя прикордонників
На Хмельниччині трагічно загинуло подружжя прикордонників / Державна прикордонна служба України

Вранці 29 січня у Хмельницькій області трагідно загинуло подружжя прикордонників – полковник Олександр Доценко та підполковниця Неля Доценко.

Як повідомляє ДПСУ, подружжя було прикордонниками Бердянського загону. Олександр Вікторович організовував і здійснював оперативно-розшукову діяльність. А його дружина Неля Анатоліївна тривалий час була речницею Луганського прикордонного загону. Вона інформувала про ситуацію на лінії розмежування та на кордоні з країною-агресором. Після повномасштабного вторгнення подружжя несло службу на південному напрямку в складі Сил оборони України.

У Бердянському прикордонному загоні уточнили, що пара взяла короткотермінову відпустку, щоб зустрітися з 13-річним сином, який через війну евакуювався з Бердянська до бабусі – матері Нелі. Ця зустріч виявилася останньою.

"Це велика втрата для всього колективу прикордонного відомства. Офіцери все своє свідоме життя присвятили справі охорони кордонів України. Олександр і Неля були добрі, люблячі, щирі й чуйні люди. А їх професіоналізм, патріотизм, мужність, незламність духу, вмотивованість, проявлені під час виконання службових обов’язків та в протистоянні збройної агресії з боку Росії, стали прикладом для наслідування. Висловлюємо щирі співчуття всім рідним і близьким. Ми розділяємо ваш біль", - зазначили у Бердянському прикордонному загоні.

Як повідомляє видання Zaxid.net, Олександр та Неля загинули унаслідок зіткнення з вантажівкою неподалік від Хмельницького. Аварія сталася вранці у неділю, 29 січня, в селі Качуринці за 40 км від Хмельницького.

"Попередньо відомо що Volkswagen Touran, в якому їхало подружжя, зіткнувся із вантажівкою MAN. Від удару 40-річний Олександр та 37-річна Неля Доценки загинули на місці ДТП. Водія вантажівки госпіталізували. Наразі причини та обставини смертельної аварії з’ясовують правоохоронці", - пише видання.

Як повідомляв Главред у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, у жорстоких боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув 28-річний футболіст Руслан Курдас. Він виступав на позиції правого захисника в командах майстрів "Металург" (Запоріжжя), "Таврія-Сімферополь", ФК "Суми" та "Перемога" (Дніпро).

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війна в Україні війна Росії та України
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