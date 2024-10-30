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Окупанти вражені: військові КНДР не можуть російською вивчити команду "вогонь" - CNN

Андрій Ганчук
30 жовтня 2024, 17:17оновлено 30 жовтня, 18:46
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Чи зможуть бойовики Північної Кореї подолати мовний бар'єр, поки що незрозуміло
війська РФ, війська КНДР
Північнокорейські солдати насилу розуміють команди "повернутися на позиції", "вогонь" і "пуск" - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, KCNA (ілюстративне фото)

Головне з матеріалу CNN:

  • Бойовики КНДР не можуть вивчити команди російською
  • Російські війська не знають, що робити з військовими з КНДР
  • Військові КНДР і війська РФ не можуть налагодити спілкування

Військові КНДР, які приїхали до Курської області, зіткнулися з мовним бар'єром і поки що не можуть вивчити стандартні військові команди російських окупантів. Про це заявили у розвідці Південної Кореї.

Як повідомляє CNN, північнокорейським військовим важко даються команди російською мовою.

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"Російські військові стали навчати північнокорейських приблизно сотні російських військових термінів, таких як "повернутися на позиції", "вогонь", "пуск". Але північнокорейські солдати насилу їх розуміють", - говорить один із представників комітету з розвідки парламенту Південної Кореї.

Також стало відомо, що солдати КНДР зазнають складнощів у спілкуванні і поки що незрозуміло, чи зможуть вони подолати такі перешкоди.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Коротко про армію Північної Кореї / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

У військах РФ не розуміють, як командувати північнокорейцями

У ГУР Міноборони України опублікували радіоперехоплення, в якому російський офіцер сказав своєму співрозмовнику, що на кожну групу з 30 північнокорейців було наказано виділити перекладача і трьох військових РФ.

"Старших на 30 осіб, де їх узяти?" - дивуються окупанти, не розуміючи, де взяти командний склад.

Загарбники занепокоєні тим, як командувати військовим із КНДР і забезпечувати їх боєприпасами та військовим спорядженням.

Крім того, зазначено, що росіяни дивно відгукуються про північнокорейців, які прибувають, і називають їх "китайцями".

Війська КНДР на війні РФ проти України - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що у складі військ Росії вже воюють 3 тисячі військових Північної Кореї. Незабаром їх буде 12 тисяч. Також північнокорейці прибули і на територію України.

КНДР відправила до Росії 10 тисяч військових, вважають у Пентагоні. Американці припустили, що північнокорейських військових на полі бою може стати набагато більше, і це призведе до ескалації російсько-української війни.

Солдати КНДР уже за 50 км від українського кордону, написали журналісти Financial Times. Орієнтовно вони перебувають у Курській області, де очікують подальших наказів.

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