Україна терміново скликала Радбез ООН

Рада безпеки ООН обговорить залучення військових КНДР до війни в Україні.

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Радбез ООН терміново збереться / Колаж: Главред, фото: webtv.un.org, KCNA

Ввечері середи, 30 жовтня, відбудеться засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Україна подала запит про засідання через залучення Росією військ Північної Кореї у війні проти України. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Сьогодні у звʼязку зі зверненням України до швейцарського головування Радбезу ООН відбудеться засідання Ради щодо розгортання північнокорейських військових", - йдеться у повідомленні.

За словами Кислиці, Радбез ООН збереться саме на прохання України. Зустріч розпочнеться орієнтовно після 22:15 за київським часом.

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Хто такий Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (з 20 лютого 2020 року). Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні - останні новини

Нагадаємо, частина з 10 тисяч військових КНДР, відправлених до Росії для навчань, уже перебуває в Курській області біля кордону з Україною. У Пентагоні зазначили, що ця група є "відносно невеликою".

Росія перекинула приблизно 3 тисячі північнокорейських військовослужбовців до Курської області. За інформацією української розвідки, лише кілька сотень з них є спецпризначенцями, решта — регулярні війська, які вже розміщені в казармах і чекають наказів від російського командування.

Як повідомляв Главред, бойовики КНДР можуть зіткнутися з серйозними проблемами на полі бою в Україні через удари дронів Сил оборони. Очікується, що війська КНДР переважно охоронятимуть тилові об'єкти, звільняючи російських окупантів для перекидання на передову.

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