Ціни злетять до 50 грн за кг: в Україні сильно подорожчають мандарини

Мандарини злетять в ціні / Pixabay

Напередодні Нового року в Україні прогнозують стрибок цін на мандарини. За словами експертів, вони злетять до 50 грн за кг.

В Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) стверджують, що мандарини виростуть в ціні на 30%, пишуть "Українські новини".

"Безумовним символом новорічних свят є мандарини. Досвід минулих років показує, що ціна на даний продукт може зрости до 30% в порівнянні з ціною на початку грудня через підвищений попит з боку споживачів. Тому можна очікувати, що ближче до свят ми можемо мати середню ціну на мандарини в районі 50 гривень / кг", - заявила аналітик УКАБа Світлана Литвин.

Тим часом, за словами експерта, ціни на інші цитрусові будуть навпаки знижуватися.

"Зазвичай ціна на апельсини знижується на 8% і на новорічні свята можемо мати середню ціну на рівні 35 гривень/кг, а на лимони – на 7% до 37 гривень/кг", - додала експерт

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Зниження ціни на інші цитрусові пояснюється підвищеним попитом на мандарини під час новорічних свят.

читайте такожПід Новий рік ціни на продукти досягнуть позамежного рівня: що подорожчає найбільшеНагадаємо, в Україні стало дешевше заправляти машину. Ціни на паливо знижувалися майже протягом двох тижнів і нарешті стабілізувалися. Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні станом на 13 грудня поточного року стабілізувалися.

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