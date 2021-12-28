УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Ціни на гриби в Україні накрутили до непристойної позначки: де печериці найдорожчі

28 грудня 2021, 11:20

Гриби дорожчають незважаючи на песимістичні прогнози.

false
В Україні подорожчали гриби / колаж Главред

В Україні різко піднялися ціни на гриби. Білі печериці в супермаркетах вже продають за ціною до 58 грн/кг.експерти пояснюють зростання цін попитом, що збільшився при невисокій пропозиції продукту.

За даними профільного агентства УМДІС найшвидше ціни зростають у Львові, Києві та Одесі.

Після жвавих минулих вихідних, коли зростали попит і ціна на гриб, на початок поточного тижня торгівля трохи призупинилася. Морози, які скували всю Україну, змусили багатьох покупців залишатися вдома або в офісах, кажуть експерти.

"Серед тижня попит зменшувався через морози. Але відзначати свята люди все одно планують. Тому зараз, хоч мороз і не слабшає, гриб купують більше". - каже один з торговців.

Попит народжує пропозицію

Після зростання цін на гриб, який тривав з середини місяця, сьогодні вони стабілізувалися на рівні 42-44 гривень за кілограм. У супермаркетах розцінки більше.

Реклама

Як розповів один з дрібних підприємців, багато виробників поспішають швидко продати гриб, нехай і дешевше ніж ціна по ринку.

читайте такожВ Україні підскочила ціна на основний продукт борщового набору: що сталося"Мені торговці теж пропонували забрати гриб по 40 гривень. Я відмовив, сів за телефон і за годину знайшов покупця, який забрав гриб по 42 гривні". - каже він.

Попит на гриб досить хороший, морози спадуть вже на вихідних і причин продавати гриб дешево насправді немає, йдеться в матеріалі.

Супермаркети піднімають ціну

На початку тижня в Київській області мінімальні ціни на печерицю з 44 гривень піднялися до 48, а сьогодні, як кажуть виробники гриба, вдалося домовитися про підняття ціни до майже 52 гривень за кілограм. Ще в одній з мереж супермаркетів ціна також піднімається і сьогодні досягла 57 гривень за кілограм.

Підняли закупівельні ціни і супермаркети в інших регіонах. У Львові сьогодні ціни на різні мережі 51-52 гривні, в Одесі ціна на білу печерицю досягла 58 гривень за кілограм.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
гриби ціни на продукти
Зараз ви переглядаєте новину «Ціни на гриби в Україні накрутили до непристойної позначки: де печериці найдорожчі». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Великий куш, нова робота і несподіваний поворот: гороскоп на січень 2022 року для СтрільцівВеликий куш, нова робота і несподіваний поворот: гороскоп на січень 2022 року для Стрільців Запорука успіху 2022 року: астролог розповів, що потрібно встигнути зробити до нового року кожному знакуЗапорука успіху 2022 року: астролог розповів, що потрібно встигнути зробити до нового року кожному знаку Найсмачніша і швидка закуска з лаваша на Новий рік 2022: сирні палички за 10 хвилинНайсмачніша і швидка закуска з лаваша на Новий рік 2022: сирні палички за 10 хвилин Газ по 17 і електрика по 2,5 гривні: що буде з тарифами у 2022 роціГаз по 17 і електрика по 2,5 гривні: що буде з тарифами у 2022 році Щоб в будинку завжди водилися гроші: що потрібно обов'язково поставити на стіл на Новий рік 2022Щоб в будинку завжди водилися гроші: що потрібно обов'язково поставити на стіл на Новий рік 2022
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
11:27

Під Новий рік 2022 ціни на таксі зростуть до небес: у скільки обійдеться поїздка

11:20

Ціни на гриби в Україні накрутили до непристойної позначки: де печериці найдорожчіВідео

11:17

Укладали асфальт прямо на лід: на Одещині дорожники ремонтували трасу під час снігопадуВідео

10:45

Михайло Поплавський напередодні Нового року запевнив українців: "Щастя є!"ФотоВідео актуально

10:02

Головне завдання Путіна: Кулеба пояснив, чого домагається РФ, стягуючи війська на кордон з УкраїноюВідео

Реклама
10:00

Куди заховатися у разі військового вторгнення: усе, що потрібно знати про захисні укриття в Україні

09:58

Подорожі – в пріоритеті: українці витрачають мільйони на залізничні квитки з ковідних виплатВідео

09:36

З 2022 року в Україні почнуть закривати пологові будинки: в чому причинаВідео

09:17

Батько не витримав: чоловік на Черкащині встромив ніж синові в спину, заступаючись за дружину

08:41

Коронавірус в Україні 28 грудня: понад 2 тисячі нових COVID-випадків і 134 смерті за добу

08:35

Гороскоп на сьогодні 28 грудня 2021: Ракам – здійснення бажань, Терезам - втрати, Козерогам - великі грошіВідео

08:24

"Гроші не видав, але з балансу списав": термінал ПриватБанку "з'їв" у клієнта гроші

07:54

Переговори між Вашингтоном і Москвою щодо України і НАТО призначено на 10 січня - Білий дім

07:45

Хто збирається приповзти на нашу землю разом з "путінськими витязями"Погляд

07:28

Ультиматум Росії Заходу і загроза нападу на Україну: експерт назвав план дій для КиєваВідео

07:18

Сніг, хуртовина, зливи та мороз до -15: синоптик попередив про серйозне погіршення погоди в УкраїніВідео

07:10

Вода накоїть лих: астролог передрік масштабні катастрофи в 2022 році

06:33

ЗМІ назвали дату і місце переговорів США та Росії з приводу України

06:28

Штати можуть кремлівське щастя задушити на кореніПогляд

06:02

Виведення Росії з-під удару в обмін на вихід з Донбасу: дипломат назвав сценарій для захисту УкраїниВідео

Реклама
05:28

Таро прогноз для Раків на 2022 рік: астролог назвала найскладніший та найщасливіший місяцьВідео

05:01

Список заборонених страв на Новий рік 2022: що не можна готувати і які страви повинні стояти на століВідео

04:39

Maruv в нашийнику, ланцюгах і стразах сором'язливо прикрила промежину руками в латексних рукавичках

04:22

Вчені пояснили, як пов'язані гіпертонія і фісташки

03:50

"Як воскова лялька!": шанувальники не впізнали Аллу Пугачову на нових фото

03:15

"Готуйте парасольки": синоптик спрогнозувала відлигу в Україні в новорічну ніч

03:09

Періс Хілтон у розпусній білизні показала, в якому вигляді дарує себе чоловікові-мільйонеру

02:48

Співачка Земфіра показала рідкісне фото в ніжному образі, і розповіла куди зникла

02:19

Фінансова стабільність, другий медовий місяць і виконання бажань: Таро прогноз для Близнюків на 2022 рікВідео

01:47

Більше білка, заліза і вітаміну С: які продукти їсти для розкішного волосся

01:16

Які продукти "перетворюють" жир: коментар експертів

00:51

Прикмети на 28 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:07

Приносять щастя і неймовірну удачу: які подарунки потрібно дарувати і приймати, щоб стати багатимВідео

00:01

Посадив літак і направив тисячі біженців до кордону ЄС: Лукашенка назвали корупціонером року у світі

27 грудня, понеділок
23:43

Названо найшкідливіші страви з рибиВідео

23:09

Данилко схопив Каменських за сідниці в ефірі шоу і влаштував спекотні танці

22:54

Україна в НАТО і питання Криму з Донбасом: Польща поставила жорстку умову РФ щодо діалогу із ЗаходомВідео

22:54

Найсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилинВідео

21:53

Податок на "город" зобов'яжуть платити не всіх українцівВідео

21:37

Вакцинація 70% світового населення: у ВООЗ назвали сценарій завершення пандемії COVID-19

Реклама
21:18

Кличко потрапив у конфуз та привітав киян з новим 2222 рокомВідео

20:43

У роботі Telegram стався масштабний збій: Україна та Європа зіткнулися з проблемами

20:33

В Україні вдарить мороз -15 і завалить снігомВідео

19:41

Байден підписав оборонний бюджет: Україні виділили 300 млн доларівВідео

19:25

В Україні масово закривають центри вакцинаціїВідео

19:15

Треба позбавити планету від оскаженілого геополітичного непорозумінняПогляд

18:37

Новорічний Вечірній Квартал: номер від президента, гості з юності та музичний сюрприз від акторівВідео

18:31

Новий статус щодо ядерної зброї і "обнулення" Лукашенка: з'явився новий проект Конституції Білорусі

18:08

Без шпагату, але топлес: Анастасія Волочкова грайливо оголила груди

18:07

Гороскоп Таро на 2022 рік: Ракам – втілення задуманого, Левам – життєві уроки, Стрільцям - суперникиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти