Ціни на гриби в Україні накрутили до непристойної позначки: де печериці найдорожчі

В Україні подорожчали гриби / колаж Главред

В Україні різко піднялися ціни на гриби. Білі печериці в супермаркетах вже продають за ціною до 58 грн/кг.експерти пояснюють зростання цін попитом, що збільшився при невисокій пропозиції продукту.

За даними профільного агентства УМДІС найшвидше ціни зростають у Львові, Києві та Одесі.

Після жвавих минулих вихідних, коли зростали попит і ціна на гриб, на початок поточного тижня торгівля трохи призупинилася. Морози, які скували всю Україну, змусили багатьох покупців залишатися вдома або в офісах, кажуть експерти.

"Серед тижня попит зменшувався через морози. Але відзначати свята люди все одно планують. Тому зараз, хоч мороз і не слабшає, гриб купують більше". - каже один з торговців.

Попит народжує пропозицію

Після зростання цін на гриб, який тривав з середини місяця, сьогодні вони стабілізувалися на рівні 42-44 гривень за кілограм. У супермаркетах розцінки більше.

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Як розповів один з дрібних підприємців, багато виробників поспішають швидко продати гриб, нехай і дешевше ніж ціна по ринку.

читайте такожВ Україні підскочила ціна на основний продукт борщового набору: що сталося"Мені торговці теж пропонували забрати гриб по 40 гривень. Я відмовив, сів за телефон і за годину знайшов покупця, який забрав гриб по 42 гривні". - каже він.

Попит на гриб досить хороший, морози спадуть вже на вихідних і причин продавати гриб дешево насправді немає, йдеться в матеріалі.

Супермаркети піднімають ціну

На початку тижня в Київській області мінімальні ціни на печерицю з 44 гривень піднялися до 48, а сьогодні, як кажуть виробники гриба, вдалося домовитися про підняття ціни до майже 52 гривень за кілограм. Ще в одній з мереж супермаркетів ціна також піднімається і сьогодні досягла 57 гривень за кілограм.

Підняли закупівельні ціни і супермаркети в інших регіонах. У Львові сьогодні ціни на різні мережі 51-52 гривні, в Одесі ціна на білу печерицю досягла 58 гривень за кілограм.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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