В Україні перед святами впали ціни на цитрусові

Апельсини, мандарини і лимони подешевшали в Україні / УНІАН

В Україні змінилися ціна на цитрусові. У період з листопада по грудень поточного року вартість фруктів стала стрімко падати.

Рекордсмен - апельсин

Найбільше за місяць змінилася ціна саме на цей фрукт, пише "Коментар". Якщо в листопаді кілограм обходився покупцям в 41,40 гривень, то в середині грудня вартість знизилася до 32,93 гривні. Тобто, за цей період апельсини подешевшали на 8,47 гривень. Разом з тим стали дешевше і апельсини преміум. Минулого місяця їх продавали по 51,75 грн/кг, а в грудні ціна впала до 48,25 грн/кг.

Ціни на мандарини

У листопаді вартість одного кілограма становила 37,93 гривні, а до середини грудня — 31,29 грн/кг, що на 6,64 грн менше. А ось мандарини клементин, навпаки, стали дорожче за цей період. Раніше їх продавали по 63,34 грн/кг, а в грудні вони обійдуться в 67,25 грн/кг.

Подешевшали й лимони

За місяць впала ціна на лимони. Середня ціна по Україні за один кілограм лимонів у листопаді - 33,67 грн. До грудня цінник на цитрус впав до 27,72 грн/кг.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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