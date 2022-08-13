"Мета Путіна буде досягнута одним ударом": Піонтковський розкрив підступний план господаря Кремля

Андрій Піонтковський вважає, що Путін хоче підірвати ЗАЕС / Фото УНІАН, Радіо Свобода

Президент країни-агресора Володимир Путін змінив концепцію війни в Україні. У нього є дві мети - підірвати найбільшу в Європі Запорізьку АЕС, звинувативши в цьому Україну, і тим самим зупинити наступ української армії.

Таку думку озвучив російський публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю Наталії Влащенко на її Youtube-каналі.

"Людина, яка розмахувала ядерною бомбою та загрожувала всьому світу в день вторгнення в Україну 24 лютого, тепер повністю змінила концепцію. Тепер каже, що він за мир і проти ядерної зброї. Тому що Путін зараз готується до двох цілей - підірвати ЗАЕС, звинувативши в цьому Україну, і зірвати наступ української армії", - сказав публіцист.

Піонтковський зазначив, що після удару по захопленій росіянами атомній електростанції в Енергодарі, війна не буде можлива.

"Ви уявляєте, що буде після цього вибуху? Люди, які говорили, що не знають, хто - українці чи росіяни - обстрілює ЗАЕС, будуть кричати "зупиніть війну негайно і давайте перемир'я". Дійсно, ніяка війна тоді не буде можлива на отруєній території", - сказав експерт.

Піонтковський вважає, що таким чином Путін доб'ється всіх цілей – зупинки наступу української армії на окуповані Росією території, зокрема на Херсон, припинення вогню, поставок американської зброї та страшного удару по українському народу.

"Найгарячіші та необхідні цілі Путіна будуть досягнуті одним ударом", - додав публіцист.

Як повідомляв Главред, експерт з питань енергетики і член Українського ядерного товариства Ольга Кошарна вважає, що Запорізька АЕС потрібна РФ цілою, і пояснила чому.

У РФ погрожують підірвати Запорізьку АЕС

Російські окупанти відкрито визнають, що замінували всі важливі об'єкти захопленої ними Запорізької атомної станції та будуть використовувати АЕС для ядерного шантажу.

Зокрема, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС рф, командувач гарнізоном Запорізької атомної електростанції генерал-майор Валерій Васильєв у виступі перед своїми солдатами натякнув на готовність підірвати ЗАЕС при спробі штурму Збройних сил України.

Обстріл окупантами Запорізької АЕС

Увечері 5 серпня російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Вони влучили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цей обстріл. Він заявив, що окупанти створили ризиковану ситуацію для всієї Європи, і що цей "зухвалий злочин" є серйозним "актом тероризму".

Пізніше в Енергоатомі повідомили, що російські загарбники серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

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