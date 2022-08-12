'Крім Медведєва дурнів немає': у Зеленського жорстко відповіли на шантаж РФ навколо ЗАЕС

Окупанти РФ хочуть виставити Україну агресором, підкреслив Михайло Подоляк.
Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію як заручника для фіксації окупованих територій.
При цьому окупанти хочуть виставити Україну агресором, написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"Важко уявити, щоб член Аль-Каїди або ІДІЛ сидів в ООН і "офіційно" звинувачував в агресії США або Ізраїль", - зазначив він.
На думку Подоляка, Росія використовує ЗАЕС як заручника для фіксації окупованих територій, а Україну хоче виставити агресором.
"Але дурнів, крім Медведєва, немає. Єдина загроза для АЕС - росіяни-терористи", - додав радник керівника ОП.
Ситуація навколо Запорізької АЕС
Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, потрапили у високовольтну лінію зв'язку, вона була пошкоджена, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.
Також три "Прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Серйозно пошкоджена азотно-киснева станція і об'єднаний допоміжний корпус. Повідомлялося про ризики витоку водню і розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.
6 серпня окупанти потрапили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поруч зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.
11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС, заявив, що Росія в черговий раз пробила дно у світовій історії тероризму.
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