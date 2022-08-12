'Крім Медведєва дурнів немає': у Зеленського жорстко відповіли на шантаж РФ навколо ЗАЕС

Окупанти РФ захопили Запрозьку АЕС / Фото УНІАН

Росія використовує Запорізьку атомну електростанцію як заручника для фіксації окупованих територій.

При цьому окупанти хочуть виставити Україну агресором, написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Важко уявити, щоб член Аль-Каїди або ІДІЛ сидів в ООН і "офіційно" звинувачував в агресії США або Ізраїль", - зазначив він.

На думку Подоляка, Росія використовує ЗАЕС як заручника для фіксації окупованих територій, а Україну хоче виставити агресором.

"Але дурнів, крім Медведєва, немає. Єдина загроза для АЕС - росіяни-терористи", - додав радник керівника ОП.

Ситуація навколо Запорізької АЕС

Нагадаємо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема, потрапили у високовольтну лінію зв'язку, вона була пошкоджена, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "Прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Серйозно пошкоджена азотно-киснева станція і об'єднаний допоміжний корпус. Повідомлялося про ризики витоку водню і розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

6 серпня окупанти потрапили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поруч зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС, заявив, що Росія в черговий раз пробила дно у світовій історії тероризму.

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