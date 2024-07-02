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Сирський тиждень працював на Сході: повернувся з фронту з "новинами"

Яна Ставська
2 липня 2024, 19:16
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Російські окупанти провели заміну знищених підрозділів і пішли у новий наступ.
Сирський тиждень працював на Сході: повернувся з фронту з
ЗС РФ атакують з новою силою - командування ЗСУ шукає ефективних рішень / Колаж Главреда. Фото: Фейсбук Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський тиждень працював на Сході. За його словами, за два тижні з минулої його поїздки додався Торецький напрямок. Скрізь на фронті тривають бої різної інтенсивності.

Складною залишається обстановка на Покровському напрямку, поділився генерал у соцмережах.

Росія провела нову заміну ударних частин, штурмові загони яких повністю втратили боєздатність, та продовжила наступальні дії.

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"Попри високі втрати у бронетехніці, ворог продовжує її використання у поєднанні з інтенсивним вогнем артилерії та ударами fpv дронів", - сказав Сирський.

На деяких напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, разом з тим лінія активного фронту збільшилася.

З-поміж іншого, проблемним питанням підрозділів ЗСУ є забезпечення сучасними засобами РЕБ і військової ППО, спроможної ефективно боротися з БПЛА противника, зауважив Сирський.

Водночас, додав генерал, на нашому боці є перевага у кількості і якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV дронів, та майстерність операторів, які їх застосовують.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Росія хоче розширити наступ - ситуація на фронті

ЗСУ готують нові удари по логістиці російських окупантів, щоб завадити Росії розширити фронт, наголосив у відеозверненні 2 липня президент Володимир Зеленський. Він вказав, що на зараз на фронті одразу низка ключових напрямків, де росіяни атакують з високою інтенсивністю.

Фахівці видання The Wall Street Journal у своєму матеріалі зазначили, що на фронті в Україні слід очікувати на "смертельне літо", крім того, вони не виключають нового масштабного наступу росіян.

У ЗСУ підтвердили, що росіяни активізували наступальні операції на різних напрямках фронту, зокрема, на Краматорському, Покровському та Курахівському.

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війна в Україні ЗСУ Олександр Сырский війна Росії та України
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