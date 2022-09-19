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Йому відрубали руку за тризуб: у лікарні помер легендарний захисник України Василь Пелеш

19 вересня 2022, 13:00

Після повномасштабного вторгнення 24 лютого Василь Пелеш знову пішов на фронт. 17 вересня біля Костянтинівки захисник України отримав поранення в голову.

Василь Пелеш
Василь Пелеш загинув / Фото ТСН

У лікарні помер захисник України Василь Пелеш. У 2014 році проросійські бойовики на Донбасі сокирою відрубали руку йому руку через татуювання у вигляді тризуба. Тоді Василя вдалося визволити з полону. Після повномасштабного вторгнення 24 лютого українець знову пішов на фронт.

17 вересня біля Костянтинівки отримав поранення в голову, напередодні помер у лікарні, пише ТСН.

Василь Пелеш родом зі Старого Самбора Львівської області, пройшов Революцію Гідності.

Влітку 2014 року в складі батальйону "Айдар" виїхав на фронт. Там потрапив у засідку і опинився в полоні.

Коли найманці побачили на його руці тризуб, то відпиляли її звичайною пилкою і відвезли в госпіталь.

"Я був у свідомості. Вони мені погрожували спочатку, а потім зробили все, що говорили. Я бачив, як мені відпиляли руку. Кричав "Слава Україні!". Було дуже боляче, але я намагався триматися. Може бути, за це мене стали поважати", – розповідав Василь ЗМІ.

Пізніше хлопець пройшов реабілітацію, і йому встановили протез.

Як повідомляв Главред, раніше в боях за Україну з російськими окупантами, виконуючи бойове завдання, загинув командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського - білорус Іван Марчук з позивним "Брест". Його підрозділ взяв участь у стримуванні танкового прориву ворога 26 червня під Лисичанськом.

Також в Україні загинув 52-річний громадянин США Стівен Д. Забельскі. Воїн був убитий в бою біля Дорожнянки на Запоріжжі 15 травня. Як йдеться у некролозі, у чоловіка залишилася дружина, п'ятеро прийомних дітей, сім братів і сестер.

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