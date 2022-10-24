"Був сином генерала": ЗСУ знищили капітана спецзагону РФ

Костянтин Смирнов / t.me/a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України знищили капітана російських окупаційних військ.

Про нові втрати серед рашистів розповів у Telegram офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

Він також опублікував фотографію ліквідованого російського офіцера Костянтина Смирнова.

Штірліц уточнив, що знищений окупант служив у спецназі окупаційних військ РФ.

За його даними, Смирнов з родини військових - його батько був генералом.

"Капітан спиртназа Костянтин Смирнов успішно демобілізований. А ще Костя був сином генерала", - написав Штефан.

Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.

Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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