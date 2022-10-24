"Був сином генерала": ЗСУ знищили капітана спецзагону РФ

Костянтин Смирнов служив у спецназі окупаційних військ РФ.
Бійці Збройних сил України знищили капітана російських окупаційних військ.
Про нові втрати серед рашистів розповів у Telegram офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (Штірліц).
Він також опублікував фотографію ліквідованого російського офіцера Костянтина Смирнова.
Штірліц уточнив, що знищений окупант служив у спецназі окупаційних військ РФ.
За його даними, Смирнов з родини військових - його батько був генералом.
"Капітан спиртназа Костянтин Смирнов успішно демобілізований. А ще Костя був сином генерала", - написав Штефан.
Раніше бійці Збройних сил України знищили військового льотчика окупантів РФ Данила Долбика.
Він був уродженцем Ростовської області. Його літак Су-25 збили захисники України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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