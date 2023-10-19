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"Був шторм, хвилі досягали двох метрів": спецпризначенець розповів про зухвалий рейд до Криму

Анна Ярославська
19 жовтня 2023, 10:18 оновлено 19 жовтня, 10:23
Мета операції була не лише в тому, щоб вивести з ладу частину військової техніки, а й передати послання українським громадянам, які перебувають на півострові.
Спецназівець
Спецпризначенець "Музикант" розповів деталі операції в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот відео CNN

На початку жовтня українські військові висадилися в тимчасово окупованому Криму, щоб провести там зухвалу операцію, Підготовка до якої тривала кілька місяців. Бійцем-спецпризначенець "Музикант", командир відділення батальйону "Братство" розповів CNN деталі операції.

"У мене був дуже високий рівень адреналіну. Я по-справжньому зрозумів, що був у Криму лише після того, як ми повернулися на нашу базу. Лише тоді усвідомив, що ми виконали колосальне завдання", - сказав він.

"Музикант" був одним з 10 бійців батальйону "Братство", які брали участь у нічному штурмі Криму у співпраці з іншими українськими підрозділами – загальна кількість бійців досі невідома.

відео дня

Вони плавали по бурхливому морю на великих швидкісних катерах, а потім пересіли на гідроцикли, опинившись в межах досяжності півострова. Потім бійці мчали до берега, знищували російську військову техніку, розташовану біля моря, і поверталися назад - і все це за лічені години.

Військові кажуть, що мета операції була не лише в тому, щоб вивести з ладу частину військової техніки, яку окупанти тримають біля берега, а й передати послання українським громадянам, які перебувають на території півострова.

"Ми зробили це для того, щоб люди в Україні та в окупованому Криму не падали духом і зберігали віру в повернення півострова до складу нашої держави", – заявив "Музикант".

За його словами, цю небезпечну операцію продумували місяцями, щоб підготувати українських солдатів до багатьох ризиків, з якими їм доведеться зіткнутися.

"Коли ми висаджувалися, на морі був шторм, хвилі досягали двох метрів. Крім того, море патрулювали російські військові кораблі "Раптор". Їх було чотири, кожен мав екіпаж з 20 солдатів, озброєних великокаліберними кулеметами і 30-міліметровою гарматою", - пояснив український військовий.

Завдяки тривалій підготовці, де кожен боєць знав свою роль, воїни змогли дістатися півострова і виконали поставлене завдання.

"На зворотному шляху після виконання завдання нас переслідували російські військові кораблі, але нам вдалося вислизнути", - додав "Музикант".

Ніхто з бійців батальйону "Братство" не був поранений та не потрапив у полон, але українська військова розвідка визнала втрати, хоча і не надала більш докладної інформації. Вона також повідомила, що втрати з боку Росії були набагато більшими.

За словами "Музиканта", попереду ще багато важкої роботи, перш ніж українські війська зможуть почати більш масштабний наступ на Крим, але на горизонті з'являються нові та більш зухвалі рейди.

"Ми послаблюємо росіян, знищуючи військову техніку та особовий склад, але вони стають уважнішими. Тому кожна наступна задача складніша. Але мною рухає віра в те, що українці в Криму чекають на нас. Чекають нашого знаку, щоб почати боротьбу з російською агресією", - резюмував спецпризначенець.

Спецоперація ГУР в Криму

У ГУР Міноборони повідомили, що в межах спецоперації військової розвідки України на території тимчасово окупованого Криму розвідники підрозділу спеціального призначення "Артан" висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

Спецназ вступив у запеклий бій з російськими загарбниками на зазначених окупованих територіях, завдавши ворогові значних втрат.

Також представники ГУР повідомили, що під час виконання бойового завдання відбувся бій на морі.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що російські окупанти зазнали тяжких втрат. Українські бійці успішно завершили операцію та повернулися назад.

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