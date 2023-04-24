"Був патріотом своєї країни": у тяжких боях за Україну загинув стрілець-снайпер із Сєвєродонецька

Дмитро Сірик понад 15 років працював на радіо, був діджеєм, музичним редактором, радіоведучим.

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На війні загинув стрілець-снайпер Дмитро Сірик / Суспільне, ua.depositphotos.com

У тяжких боях за Україну 20 квітня загинув радіоведучий та військовий Дмитро Сірик. Герой був стрільцем-снайпером механізованого батальйону.

Як пише "Суспільне", Дмитру Сірику було 36 років, він родом з Сєвєродонецька. Понад 15 років працював на радіо, був діджеєм, музичним редактором, радіоведучим. У радіоефірі слухачі знали Дмитра під псевдонімом Іван Лопата.

"Діма був дуже відповідальний, завжди був готовий працювати. В колективі він часто жартував, але для сторонніх людей міг виглядати суворим. Та насправді він був дуже добрий. Він дуже любив кіно, а ще захоплювався інтелектуальними іграми, грав у "Квіз". Він завжди підтримував, на нього завжди можна було покластися. І коли його мобілізували, він відразу став до лав ЗСУ", - розповіла колега захисника Вікторія.

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Дмитро багато років працював у Луганську, а з моменту окупації обласного центру у 2014-му році переїхав у рідний Сєвєродонецьк. Тоді, розповідає колега, перейшов на українську мову. А ще: хотів приїхати в звільнений від окупантів український Луганськ та там відбудовувати українське мовлення.

"Він був патріотом своєї країни, а ще він був патріотом своєї малої Батьківщини — Луганщини", - каже колега.

Коли почалось повномасштабне вторгнення, Дмитро Сірик якнайшвидше евакуював батьків, сина та наречену у безпечний регіон. А отримавши повістку у березні 2022 року, вступив до лав ЗСУ.

Як повідомляв Главред, у тяжких боях на Донеччині загинув 22-річний прикордонник із Коломиї Івано-Франківської області Назар Циган. Життя захисника обірвалося у результаті артилерійського обстрілу в населеному пункті Серебрянка Бахмутського району.

Також у тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 41-річний майстер спорту з веслування Олександр Дикий. Життя захисника обірвалося 16 квітня на Донбасі.

Окрім того, у важких боях з російськими окупантами загинув 28-річний мешканець Львівщини Пивовар Мар'ян Васильович. Захисник потрапив під артилерійський обстріл біля населеного пункту Новокалинове 19 квітня.

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