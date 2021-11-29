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Бутусов прокоментував слова Арестовича про своє "потенційне" вбивство

29 листопада 2021, 21:57

Раніше сьогодні Арестович заявив, що Бутусова можуть вбити через два тижні.

Юрій Бутусов
Юрій Бутусов побачив загрозу для себе / соцмережі

Журналіст і головний редактор видання " Цензор.Нет " Юрій Бутусов відреагував на шокуючу заяву позаштатного радника глави офісу президента Олексія Арестовича, який сказав, що представника ЗМІ можуть вбити.

В ефірі телеканалу" Україна 24 " Бутусов побачив для себе загрозу і небезпеку після поста Арестовича.

"І все це, підкреслюю, каже посадова особа, радник офісу президента України. Ця посадова особа після великої кількості образ на мою адресу говорить в ствердній формі, що мене вб'ють протягом тижня. Час пішов", - сказав він.

Також, за словами Бутусова він все-таки бачить загрозу від влади і вимагатиме відкриття кримінальної справи.

Крім того, журналіст хоче, щоб Арестовича допитали і з'ясували, звідки у нього інформація про можливу розправу.

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Нагадаємо, спікер ТКГ по Донбасу і позаштатний радник глави офісу президента Олексій Арестович проситиме надати державну охорону головному редактору Цензор.ні Юрію Бутусову, адже підозрює, що журналіста можуть вбити.

За його словами, замах на Бутусова може спровокувати початок масових заворушень, на які вийдуть обурені громадяни. Саме такого результату і очікують ті, хто планує вбивство журналіста.

З чого все почалося

Під час пресмарафону президента України Володимира Зеленського сталася словесна перепалка між главою держави і Юрієм Бутусовим. Зеленський сказав, що Бутусов свого часу давав консультації з питань Міністерства оборони, проте не отримав посади і "образився". Також президент звинуватив Бутусова у зливі інформації про спецоперацію з ПВК Вагнер і публікації удару ЗСУ по бойовиках на Донбасі з безпілотників Bayraktar.

Пізніше в ДБР відкрили кримінальна справа за фактом публікації Бутусовим на своїй сторінці в Facebook відео, де він стріляє з гаубиці. Слідчі ДБР перевірять законність дій Юрія Бутусова. У Міноборони відреагували на цю подію і почали перевірку щодо можливого порушення посадовими особами службових обов'язків та правил поводження зі зброєю.

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журналістське розслідування Євген Зеленський Юрій Бутусов Олексій Арестович новини України
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