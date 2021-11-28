Бутусов зашкварився дивним відео з "обстрілом" Донбасу і нарвався на кримінальну справу

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Журналіст Юрій Бутусов виклав на своїй сторінці в соцмережі відео, на якому він у військовій формі стріляє з артилерійського знаряддя.

Опубліковані кадри в Facebook він охарактеризував як "привітання" (пізніше виправив на "слово", - ред.) до Дня пам'яті жертв голодоморів.

"Повинен зізнатися, що я, ймовірно, можу бути причетний до загибелі деяких людей на Донбасі, але виключно до загибелі російських окупантів, терористів і вбивць українського народу. І відео з "Байрактара", і інші дані про українську війну за незалежність мені передають захисники України, які довіряють мені, тому що не довіряють російській агентурі у владі, яка намагається" злити" Донбас", - написав він під відео.

Жорстка відповідь Держбюро розслідувань

Слідчі Державного бюро розслідувань перевірять законність дій журналіста Юрія Бутусова на відео, викладене ним у мережі, де він робить постріли з гаубиці, в рамках кримінального провадження, повідомляє прес-служба ДБР.

"28 листопада 2021 року журналіст виклав відео, де він робить постріли з "гаубиці Д-20" калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: "По окупантам вогонь". Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоди інформаційній безпеці Української держави і дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну", - йдеться в повідомленні.

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Всі обставини публікації та запису викладеного Бутусовим відео пострілу з гармати будуть перевірені. У тому числі в порядку статті 414 КК України (Порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих) і статті 437 КК (планування, підготовка, розв'язання і ведення агресивної війни). Будуть перевірені також можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільну особу до відповідного озброєння.

Реакція Офісу президента

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розкритикував вчинок Бутусова.

На думку Арестовича, Бутусов опустився до рівня російського актора Михайла Пореченкова, який раніше потрапив у великий скандал, відкривши вогонь з кулемета в Донецькому аеропорту. Більш того, Арестович заявив, що у Бутусова почалася манія величі.

Що кажуть в українській делегації в ТКГ

Українська делегація в ТКГ просить громадян не зривати переговори. З такою заявою виступила українська делегація в ТКГ.

"Сам факт виконання стрільби з бойової гармати цивільною особою дозволяє звинуватити Україну в тому, що вона не контролює власні Збройні Сили. В умовах гібридної війни ворог вже почав використовувати це відео в своїх пропагандистських інтересах", - йдеться в повідомленні.

Громадян України закликали уникати вчинків, які можуть ускладнити співпрацю з міжнародними партнерами та політико-дипломатичну роботу в рамках Нормандського та Мінського форматів.

Реакція Міноборони

У Міноборони заявити, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доручив перевірити факти можливого порушення посадовими особами службових обов'язків та правил поводження зі зброєю. У відомстві зазначили, що публікація подібних відео в такому контексті є "черговим прикладом того, як свідомо чи несвідомо можна виступити на боці ворогів України в інформаційному протистоянні".

"На тлі того, що наші західні партнери постійно заявляють про високу ймовірність ескалації в Україні і дані наших розвідок про присутність російських військ уздовж українського кордону збігаються, Російська Федерація шукає найменший привід для провокацій і реалізації своїх намірів. Текст опису зазначеного відео представлений автором в манері, яка дозволяє використовувати цю публікацію саме як привід для ускладнення ситуації в районах проведення ООС і для звинувачень України в порушенні домовленостей щодо відведення зброї, у відсутності контролю за зброєю у військах", - йдеться на сайті Міністерства оборони.

У відомстві запевнили, що Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей, не застосовують зброю калібром понад 100 мм і відкривають вогонь виключно у відповідь у випадках, коли дії противника створюють загрозу життю і здоров'ю українських військовослужбовців і мирних громадян.

Нагадаємо, в ході спілкування президента Володимира Зеленського з журналістами сталася словесна перепалка з Бутусовим. Зеленський сказав, що Бутусов свого часу давав консультації з питань Міністерства оборони, проте не отримав посади і "образився".

При цьому Зеленський зазначив, що Бутусов злив інформацію про спецоперацію з ПВК Вагнер, яку міг отримати від колишнього начальника ГУР Бурби, і опублікував удар ЗСУ по бойовиках на Донбасі з безпілотників Bayraktar. Після публікації контратаки України, за словами Зеленського, російсько-терористичні війська посилили обстріли, що призвело до втрат на фронті.

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