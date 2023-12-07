'Окупація села під Куп’янськом': у Харківській ОВА розповіли про ситуацію

На Слобожанському напрямку окупанти посилили обстріли з використанням КАБів і БпЛА "Шахед".

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В Харківській ОВА розповіли про окупацію села біля Куп’янська / колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, 22 окрема механізована бригада

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов відреагував на інформацію російських пропагандистів, що нібито армія РФ захопила село Синьківка Харківської області, що на Куп'янському напрямку.

Синєгубов наголосив, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти в Харківській області. Попри атаки, просування ворога в напрямку Синьківки немає. ЗСУ відбили шість ворожих атак на околицях населеного пункту, передає ТСН.

"Учора відвідували позиції наших військових. Скажу так, якщо бій іде на крайньому городі населеного пункту Синьківка і ворог декларує, що він її захопив, напевно, це його позиція. Жодної території наші військові не віддали, на свої позиціях стоять, завдають ураження ворогові, чому свідком вчора ми і були", - наголосив Синєгубов. відео дня

За його словами, на Слобожанському напрямку окупанти посилили обстріли з використанням КАБів і БпЛА "Шахед". На Вовчанському напрямку спостерігається поява ворожих ДРГ.

Ситуація на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, що Росія пішла "м'ясними штурмами" на село під Куп'янськом. На штурми українських позицій ворог знову кидає загони ув'язнених. До підтримки регулярних військ залучено авіацію Росії.

Окупанти просунулися на Куп'янському напрямку і збираються посилити атаки. Російські загарбники завершують перегрупування на Куп'янському напрямку і після цього можуть атакувати з новою силою.

Стали відомі нові деталі розгрому росіян під Куп'янськом. ЗСУ вдалось ліквідувати окупантів, які ще до 20 жовтня 2023 року перебували у місцях позбавлення волі.

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