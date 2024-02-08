Арахамія розповів, що Рада доопрацьовуватиме в законі про мобілізацію

"Оборонний" комітет Ради буде доопрацьовувати нову версію законопроєкту про мобілізацію, який напередодні ухвалили в першому читанні, тому що "питання до нього є у всіх". Про це написав у своєму Telegram-каналі керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Учора проголосували в першому читанні законопроєкт №10449 про військову службу, мобілізацію та облік. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання", - зазначив він.
Також Арахамія назвав питання, що вже перебувають у роботі. А саме:
- Щодо людей з інвалідністю та тих, хто доглядає за ними, залишимо все в редакції чинного законодавства.
- Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення немає, будемо шукати компроміс.
- Точно неприйнятні норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто б таке підтримував.
"Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу та громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - йдеться в тексті.
Арахамія також зазначив, що також триває робота в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту.
Посилення мобілізації в Україні
Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Документ зареєстрували під №10449. У ньому зазначено, що призовний вік за мобілізацією знизиться з 27 до 25 років, і з'являться обмеження на користування банківськими рахунками для тих, хто ухиляється від служби. Також держава має запустити електронний кабінет, у якому фактично будуть електронні повістки.
Громадянин при собі в обов'язковому порядку крім паспорта повинен буде носити військово-обліковий документ. Версія законопроєкту не остаточна, очікуються правки.
Попередній законопроект про мобілізацію в Раді вирішили не розглядати через критику громадськості та правозахисників. Документ повернули Кабміну на доопрацювання.
Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв раніше заявляв, що законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити в першому читанні, щоб запустити процес, а вже до другого читання прибрати всі спірні моменти.
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