Арахамія розповів, що Рада доопрацьовуватиме в законі про мобілізацію

Профільний комітет Ради буде доопрацьовувати новий законопроєкт про мобілізацію, який вчора було ухвалено в першому читанні, сказав Давид Арахамія.

https://glavred.net/ukraine/arahamiya-rasskazal-chto-rada-budet-dorabatyvat-v-zakone-o-mobilizacii-10539998.html Посилання скопійоване

Арахамія перерахував частини закону про мобілізацію, які вже перебувають у роботі / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

"Оборонний" комітет Ради буде доопрацьовувати нову версію законопроєкту про мобілізацію, який напередодні ухвалили в першому читанні, тому що "питання до нього є у всіх". Про це написав у своєму Telegram-каналі керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Учора проголосували в першому читанні законопроєкт №10449 про військову службу, мобілізацію та облік. Питання до нього є у всіх. Будемо працювати над ними в комітеті до другого читання", - зазначив він.

Також Арахамія назвав питання, що вже перебувають у роботі. А саме:

відео дня

Щодо людей з інвалідністю та тих, хто доглядає за ними, залишимо все в редакції чинного законодавства.

Переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення немає, будемо шукати компроміс.

Точно неприйнятні норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в Раді тих, хто б таке підтримував.

"Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу та громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - йдеться в тексті.

Арахамія також зазначив, що також триває робота в міжфракційній робочій групі над іншими пунктами законопроєкту.

Посилення мобілізації в Україні

Кабінет міністрів 30 січня передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Документ зареєстрували під №10449. У ньому зазначено, що призовний вік за мобілізацією знизиться з 27 до 25 років, і з'являться обмеження на користування банківськими рахунками для тих, хто ухиляється від служби. Також держава має запустити електронний кабінет, у якому фактично будуть електронні повістки.

Громадянин при собі в обов'язковому порядку крім паспорта повинен буде носити військово-обліковий документ. Версія законопроєкту не остаточна, очікуються правки.

Попередній законопроект про мобілізацію в Раді вирішили не розглядати через критику громадськості та правозахисників. Документ повернули Кабміну на доопрацювання.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв раніше заявляв, що законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити в першому читанні, щоб запустити процес, а вже до другого читання прибрати всі спірні моменти.

Вас можуть зацікавити такі матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.