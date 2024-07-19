Чи будуть відключення світла взимку довшими, ніж зараз: названа головна умова

Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" додає, що усе залежатиме від того, як багато запустять нових електростанцій.

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Чи будуть відключення світла взимку довшими, ніж зараз / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Оскільки взимку сонячна генерація даватиме мінімум електроенергії, то цілком можливе повторення поточної ситуації і відключення світла можуть бути тривалими. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев.

"Не думаю, що буде гірше, ніж зараз, оскільки всі профільні експерти мають перед собою цифри. Якщо говорити про баланси, то за ними ми виходимо на нестачу десь на рівні до 4 гігаватів - усе залежатиме від того, як багато запустять нових електростанцій", - сказав він.

Експерт також припустив, скільки годин на день українці будуть без світла.

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"Якщо вдасться реалізувати ті плани, які були проголошені (зокрема й президентом), графіки стабілізаційних відключень будуть 10-12 годин на добу, а в сонячні дні та вихідні, можливо, навіть менше", - підкреслив Геннадій Рябцев.

Які прилади споживають найбільше електроенергії / Інфографіка: Главред

Хто такий Геннадій Рябцев? Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, неймовірна спека призводить до серйозних проблем на енергооб'єктах. Але вже найближчим часом навантаження на енергосистему знизиться, а її робота стабілізується.

До того ж, ближче до осені графіки відключення електрики в Україні можуть стати більш щадними. Про це розповів директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

Варто зауважити, що у населених пунктах у 20-кілометровій зоні біля кордону з Росією та Білоруссю не будуть вимикати світло. Обмеження також не будуть запроваджувати поблизу лінії фронту. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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