Виключатимуть: за продаж рефератів та курсових на студентів чекає відповідальність

Студентів чекає відповідальність за продаж курсових / ua.depositphotos.com

Верховна Рада у вівторок, 25 січня, в першому читанні прийняла зміни до Закону "Про освіту". Правки встановлюють відповідальність за продаж рефератів, курсових, дипломних, докторських та інших робіт.

У законопроекті, опублікованому на сайті парламенту йдеться про те, що за передачу академічного твору третій особі для того, щоб ця особа далі могла видавати себе за автора роботи, буде встановлена відповідальність.

Зокрема,

повторне проходження оцінки (контрольна робота, іспит, залік тощо);

повторне проходження освітньої програми;

позбавлення стипендії; позбавлення пільг з оплати навчання;

відрахування з навчального закладу, за винятком тих, хто отримує загальну середню освіту.

Також додамо, що даний законопроект був зареєстрований ще в травні минулого року. Сьогодні його підтримали 250 депутатів.

Нагадаємо, також 25 січня Верховна Рада у першому читанні підтримала проект закону № 6287. Документом передбачається субсидувати оренду українським книжковим магазинам і дарувати сертифікати на книги неповнолітнім.

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