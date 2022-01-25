Виключатимуть: за продаж рефератів та курсових на студентів чекає відповідальність

Студентам, які займаються продажами академічних робіт, загрожує відрахування.
Верховна Рада у вівторок, 25 січня, в першому читанні прийняла зміни до Закону "Про освіту". Правки встановлюють відповідальність за продаж рефератів, курсових, дипломних, докторських та інших робіт.
У законопроекті, опублікованому на сайті парламенту йдеться про те, що за передачу академічного твору третій особі для того, щоб ця особа далі могла видавати себе за автора роботи, буде встановлена відповідальність.
Зокрема,
- повторне проходження оцінки (контрольна робота, іспит, залік тощо);
- повторне проходження освітньої програми;
- позбавлення стипендії; позбавлення пільг з оплати навчання;
- відрахування з навчального закладу, за винятком тих, хто отримує загальну середню освіту.
Також додамо, що даний законопроект був зареєстрований ще в травні минулого року. Сьогодні його підтримали 250 депутатів.
Нагадаємо, також 25 січня Верховна Рада у першому читанні підтримала проект закону № 6287. Документом передбачається субсидувати оренду українським книжковим магазинам і дарувати сертифікати на книги неповнолітнім.
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