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Український парламент прийняв законопроект, який дозволить дарувати книги з самого народження

25 січня 2022, 19:04

У 1991 році в Україні було 3600 книжкових магазинів, а зараз - 200.

книга
Книжкові магазини отримають субсидію / Фото: ReadRate

Верховна Рада у першому читанні підтримала проект закону № 6287. Документом передбачається субсидувати оренду українським книжковим магазинам і дарувати сертифікати на книги неповнолітнім.

"За" законопроект проголосували 278 народних депутатів.

Якщо він набуде чинності, то стосуватиметься лише точок продажу книг українською мовою, мовами ЄС та мовами корінних народів України з використанням касових апаратів (РРО) у книжкових магазинах.

Сума субсидії не повинна буде перевищувати вартість оренди і не зможе бути більше 20% доходу, отриманого з продажу книг в даному магазині.

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Субсидія буде нараховуватися кожен квартал починаючи з 2023 року. Для її отримання слід звернутися до Українського інституту книги.

Сертифікат на покупку книг неповнолітнім покупцям становитиме третину прожиткового мінімуму (0,3 ПМ). Їх також планують ввести до початку 2023 року в сумі 2684 гривні. Тобто, на одну книгу можна буде отримати 805,2 грн.

Передбачається, що сума витрат з бюджету в 2023 році складе від 52 до 86 млн.грн. На сертифікати йтиме близько 470-480 млн грн щорічно.

Тим часом, нардеп від Партії Слуга народу Микита Потураєв зазначив, що в 1991 році в Україні було 3600 книжкових магазинів, а зараз - 200.

Нагадаємо, у Рівненській області в селі Студянка Дубенського району місцева бібліотекар купила для дітей на" ковидну " тисячу.

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