Спроба штурму Ради, зіткнення з копами та евакуація депутатів: як пройшла протестна акція ФОПів

У Києві 25 січня під час протестів ФОПів відбулися зіткнення активістів з поліцією / Скріншот Радіо Свобода

У Києві відбулися протести підприємців, які виступають проти закону про обов'язкове використання касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій) у своїй підприємницькій діяльності, який набув чиності 1 січня 2022 року. Під час протестів відбулися зіткнення активістів з силовиками, спроба штурму будівлі Верховної Ради і затримання. Депутатів навіть довелося евакуювати. ФОПи оголосили свою акцію безстроковою.

Як повідомляв Telegram-канал PavlovskyNews, учасники протесту під час акції вирушили з-під будівлі Ради на Банкову, проте входи до Офісу президента перекрили правоохоронці. Після цього вони повернулися до будівлі парламенту.

Там підприємці намагалися здійснити прорив до Ради, проте їх зупинили поліцейські. Входи до будівлі парламенту закрили.

Відзначається, що активна фаза бійок йшла 25 хвилин. Сутички активістів і правоохоронців тривали й надалі.

Відомо, що затримали приблизно 20 учасників протесту. Перед цим їх обшукували. Затримання продовжилися.

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Поліцейські одного моменту прорвалися до сцени, проте їх звідти відтіснили активісти.

Також, як повідомляє Страна, силовикам вдалося захопити сцену.

Поліція намагалася розібрати конструкцію сцени.

ФОПи вимагали перемовин з нардепами і підкреслювали, що у них мирна акція.

Під час зіткнень постраждали люди. Як з боку активістів, так і серед поліції.

А ось кадри моменту практично оточення Ради учасниками протесту.

Депутатів Ради евакуювали з будівлі парламенту. Вони залишили парламент через чорний хід, повідомляє Вести.

ФОПи оголосили свою акцію безстроковою

Підприємці зробили заяву про те, що їхня акція відтепер буде безстроковою. Вона розпочнеться о 9:00 у середу, 26 січня.

За інформацією Вести, на сьогодні захід завершився.

Касові апарати для ФОПів в Україні

В Україні з 1 січня 2022 року для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) 2-4 груп єдиного податку застосування у своїй роботі касових апаратів або реєстраторів розрахункових операцій стало обов'язковим.

Підприємцям, які не використовують у своїй роботі касові апарати, загрожує штраф у розмірі 100% вартості товару, який було продано в обхід податкового обліку. Наступний проданий таким же чином товар призведе до штрафу вже в 150% від його вартості.читайте такожШтрафи за відсутність РРО або касових апаратів: у Раді готують зміни для ФОПів

Безліч протестних акцій ФОПів було ще минулого року. Вони вимагали ухвалити їх законопроект № 5866-1, який передбачає застосування касового апарату або РРО у разі дорогих покупок – товарів, дорожче однієї мінімальної заробітної плати або 6,5 тисяч гривень.

Підприємці також стверджували, що після запуску вимог про касові апарати у них з'являться додаткові витрати на ведення бухгалтерської діяльності. Через це їм доведеться підвищити ціни на товари.

17 грудня минулого року Рада розглядала законопроект №6376. На базі цієї ініціативи депутати планували перенести запуск вимог щодо касових апаратів для ФОПів 2-4 груп на 2023 рік. Втім, документ не змогли включити навіть до порядку денного.