Будуть і ракети, і дрони: РФ готується до нового масованого удару по Україні - Гуменюк

Окупантам потрібно від 10 до 14 днів для підготовки масованої атаки.

Наталія Гуменюк заявила, що РФ готує новий масований обстріл України / Фото УНІАН, РБК-Україна

Росія ймовірно готується до нового масованого обстрілу України. Нова атака окупантів може бути змішаного типу, оскільки запас ракет у країни-агресорки зменшується. Про це заявила начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Київ.

За її словами, окупанти готуються до обстрілу приблизно 10-14 днів.

"Ймовірно, така атака готується. Тому що періодичність підготовки військ окупантів якраз саме така - це десь 10-12 або 14 днів їм потрібно, щоб перезнарядитися після масованої атаки. Оскільки вони, скажімо, з цією практикою "подружилися", їм вона подобається, цілком імовірно, що вони готують повторення однієї з таких атак", - сказала Гуменюк.

Вона припустила, що нова атака окупантів може бути "змішаною", тобто росіяни можуть одночасно застосувати ракети повітряного, морського базування і дрони-камікадзе.

"За деякими показниками кількість ракет переходить критичну межу недоторканного запасу. Тому вони можуть застосовувати змішані практики", - додала Гуменюк.

Наталія Гуменюк / скріншот

Ризик нового масованого обстрілу України

В Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Росія продовжує виснажувати свій ракетний арсенал, але все ж найближчим часом зможе завдати шкоди критично важливій інфраструктурі України та цивільному населенню.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що російським окупантам довелося змінити тактику запуску ракет по Україні. Вони коригують маршрути і точки пусків так, щоби ракети летіли меншу відстань над РФ, оскільки все більше снарядів стали не долітати і падати на території країни-агресорки.

10 січня радник керівника Офісу президента Олексій Арестович попередив, що російські окупаційні війська готуються завдати нового масованого удару по українській інфраструктурі. За його словами, російські загарбники будуть обстрілювати Україну крилатими ракетами, а також іранськими дронами-камікадзе Shahed 136.

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