Будуть фундаментальні рішення: Данілов повідомив деталі екстреного засідання РНБО

Про що завтра будуть йдеться на засіданні РНБО - Данилов / УНІАН

Завтра, 30 вересня, на терміновому засіданні Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) планується схвалити фундаментальні рішення для України, йдеться в заяві секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі Говорить великий Львів.

"Після Ставки (Ставки верховного Головнокомандувача - ред.) відбудеться засідання РНБО, на якому будуть схвалені важливі, я вважаю, фундаментальні рішення для нашої країни. Дочекайтеся завтра, і ви будете всі проінформовані про те, про що будемо завтра говорити на РНБО, і які рішення будемо ухвалювати", - підкреслив Данілов.

Референдум на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва вигадує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли запровадити нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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