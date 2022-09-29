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Зеленський екстрено скликає РНБО: всі подробиці

29 вересня 2022, 16:03

Прессекретар президента України розповів про термінове засідання РНБО.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вирішив скликати на завтра, 30 вересня, термінове засідання Ради нацбезпеки і оборони України.

Спікером президента України Сергій Никифоров розповів, що порядок денний засідання буде озвучений пізніше.

"Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки і оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо пізніше", - йдеться в короткій заяві.

Засідання РНБО

Варто відзначити, що російські пропагандисти повідомили про те, що 30 вересня о 15:00 російський диктатор Володимир Путін у Кремлі оголосить про анексію тимчасово окупованих територій України Луганської, Донецької, Херсонської та частини Запорізької області.

Референдум на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу-звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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