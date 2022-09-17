У РНБО відповіли на фантазії Путіна щодо "контрактної" армії в Україні

Олексій Данилов відреагував на слова Путіна / скрнішот

У РНБО відреагували на висловлювання лідера країни-агресора Володимира Путіна про те, що нібито в Україні зараз знаходиться не вся армія Росії, а лише її "контрактна частина".

"РФ дійсно воює не всією армією, а лише вцілілою частиною", - заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter.

Таким чином, секретар РНБО відповів президенту Путіну на його вчорашню заяву, що в Україні воює лише "частина російської армії".

"Працюємо далі!",- заявив Данілов.

Заяви Володимира Путіна про війну

Нагадаємо, Главред писав про те, що президент країни-агресора РФ Володимир Путін вкотре заявив, нібито війна проти України "йде за планом". При цьому диктатор ще й зазначив, що цей план "не підлягає коригуванню".

За його словами, основна мета – звільнення Донбасу. Цю свою "заїжджену" риторику він повторив під час брифінгу на саміті Шанхайської організації співробітництва.

При цьому Путін, попри всі провали російських окупантів на фронті, посмів заявити, ніби на Донбасі наступ не припиняється. А щодо того, чому все так повільно рухається, зазначив, що, мовляв, "Росія нікуди не поспішає".

"План спецоперації коригуванню не підлягає, по ходу приймаються оперативні рішення. Основна мета - звільнення Донбасу, наступальна операція там не припиняється, але ми не поспішаємо", – заявив російський диктатор.

При цьому він ще й озвучив свої рожеві мрії про те, що нібито РФ "воює не всією армією, а лише контрактною частиною".

Раніше повідомлялося, що Путін вже почав скиглити на міжнародному рівні про те, що Україна відмовляється від переговорів й хоче поставити крапку у війні на полі бою. Російський диктатор різко змінив свою риторику щодо війни замість "спеціальної військової операції" раптом почав говорити "конфлікт".

Нагадаємо, за словами російського політолога Андрія Піонтковського, у Кремлі готують відсторонення від влади президента Росії Володимира Путіна. Ймовірно, оголосять про його хворобу і тимчасове припинення виконання обов'язків. Влада опиниться в руках Радбезу РФ, який через деякий час заявить про помилки Путіна щодо України. План наразі вже опрацьовується.

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