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Загроза наступу РФ на Одесу: полковник сказав, коли можливий удар ворога

Марія Николишин
10 травня 2025, 11:48
329
Кремль прагне здобути контроль над Україною.
Загроза наступу РФ на Одесу: полковник сказав, коли можливий удар ворога
Можливість наступу росіян / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Ключові тези:

  • РФ не відмовився від свого плану на півдні України
  • Росії не потрібно доходити до Львова
  • Їй потрібен важіль впливу - Одеса

Загроза наступу країни-агресора Росії на Одесу залишатиметься завжди. Цілком можливо, що вона реалізується тоді, коли цього очікуватимуть найменше. Про це заявив полковник британської армії у відставці, військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю Еспресо.

Зокрема, він прокоментував думку колишнього верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларка, який сказав, що Кремль не відмовився від реалізації свого стратегічного плану на півдні.

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"Я цілковито погоджуюсь. Стратегія Росії абсолютно зрозуміла: вона прагне не стільки територіального просування, скільки контролю над Україною", - наголосив Грант.

За його словами, Росії не потрібно доходити до Львова, адже її мета зовсім інша.

"Їй потрібен важіль впливу, і ключовим елементом цього є Одеса. Якщо Росії вдасться захопити Одесу, вона зможе ефективно задушити Україну – фінансово, економічно і політично. Загроза наступу на Одесу залишатиметься завжди. І цілком можливо, що вона реалізується тоді, коли цього очікуватимуть найменше", - підкреслив полковник.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, прес-секретар Оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшина заявив, що у районі населеного пункту Дворічна на Харківщині останніми днями активність російських військ змістилася північніше, ближче до кордону. Противник намагався атакувати позиції української армії поблизу населених пунктів Строївка і Тополі, проте всі атаки були успішно відбиті українськими силами.

Начальник пресслужби 14 штурмової бригади НГУ "Червона Калина" Микола Коваль заявив, що невеликі штурмові групи противника продовжують атакувати українські позиції на Покровському напрямку.

Крім того, старший лейтенант, речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин заявив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії втратила ініціативу після сотень невдалих штурмів на Лиманському напрямку, тому тепер змушена шукати інші напрямки для ударів.

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Хто такий Глен Грант?

Глен Грант - підполковник (у відставці) Британської армії, військовий експерт (Великобританія). Служив у британській армії, працює експертом з оборони та реформ в Україні для Українського інституту майбутнього. Він також є старшим науковим співробітником Британського інституту державного управління з питань ініціативи з побудови доброчесності, що протидіє російському впливу.

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