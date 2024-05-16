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Будуть великі втрати, але РФ не зупиниться: у НАТО сказали, чи прорвуть росіяни фронт

Ангеліна Підвисоцька
16 травня 2024, 23:09
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Російські окупанти мають сили для того, щоб досягати локальних тактичних успіхів, кажуть в НАТО.
Будуть великі втрати, але РФ не зупиниться: у НАТО сказали, чи прорвуть росіяни фронт
РФ не досягне стратегічного прориву на фронті / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Російські окупанти намагаються просуватися по всій лінії фронту, але вони не зможуть досягнути стратегічного прориву. Для цього у ворога недостатньо сил. Про це заявив Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО у Європі Крістофер Каволі, повідомляє 24 канал.

Водночас він не виключає, що окупанти можуть досягати локальних тактичних успіхів. При цьому ворог буде зазнавати великих втрат.

"Вони (росіяни - ред.) не мають навичок і можливостей для цього (прориву на фронті – ред.), щоб діяти в масштабах, необхідних для реалізації будь-якого великого кроку для отримання стратегічної переваги", - сказав Каволі.

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Ситуація у Харківській області – останні новини

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що для захисту Харкова потрібно щонайменше дві американські системи ППО "Patriot". Він наголосив, що так Росія не зможе захопити Харків.

Також Bild пише, що окупаційні війська захопили лікарню в центрі Вовчанська. Натомість українські джерела стверджують, що групу ЗС РФ відкинуто, і бої тривають.

Як повідомляв Главред, на Харківському напрямку ситуація залишається складною. Сили оборони України вдалося зірвати плани РФ щодо просування у межах міста Вовчанськ на Харківщині, повідомили у Генштабі ЗСУ. За їхніми словами, ворог значно знизив активність.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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