За тиждень ЗСУ знищили під Авдіївкою 4 тисячі окупантів РФ – ISW

Російські війська здійснили невдалі наземні атаки на Донбасі, розповіли в ISW.

ЗСУ знищили тисячі військових РФ / theins.ru

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат у боях зі Збройними силами України на Донбасі.

Як говориться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк.

Уточнюється, що за даними представника Об'єднаного прес-центру військ Таврійського напрямку полковник Олексія Дмитрашківського, минулого тижня втрати російських військ біля Авдіївки склали близько 4 тис. осіб особового складу.

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Відзначається, що ці солдати раніше проходили навчання в Білорусі для посилення лінії Авдіївка - Мар'їнка.

При цьому підкреслюється, що за даними Генштабу, російські війська здійснили невдалі наземні атаки в Бахмуті і на північний захід від міста в районі Богданівки (6 км на північний захід) і Оріхово-Василівки (11 км на північний захід), а також на захід від Бахмута в районі Іванівського.

Карта боїв на Донбасі / understandingwar

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося про те, що в боях при захисті Авдіївського укріпрайону в Донецькій області бійці Збройних сил України знищили майже всіх мобілізованих з Іркутської області РФ, які тричі скаржилися, що їх кидають у бій без підготовки.

Як повідомляють "Сибір.Реалії" з посиланням на родичів мобілізованих, кілька окупантів поранені, інші вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, мобілізовані з Ленінградської області та Петербурга записали відеозвернення до диктатора Володимира Путіна, в якому розповіли, що на Донбасі командування РФ відправляє їх на штурм без підготовки.

Відео звернення виклало видання Sota. Звернення записували військовослужбовці військової частини № 02511 з 138 бригади.

Їх загін зазнав великих втрат. Мобілізованих відправили на штурм укріпрайону під Авдіївкою без розвідки, без належної артилерійської підготовки, без зв'язку з іншими підрозділами.

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