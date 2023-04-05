Прикривав побратимів: у боях за Бахмут загинув діджей з Херсона Андрій Мехряков

Свій останній бій захисник України прийняв 4 квітня. Мехряков звільняв Україну від окупантів у лавах 3 окремої штурмової бригади Збройних сил України.

Андрій Мехряков проявив себе як відважний воїн / Фото УНІАН, instagram.com/apache__dj

У бою з російськими окупантами загинув херсонець Андрій Мехряков з позивним "Мех". До повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ він був діджеєм в одному з херсонських клубів і виступав під творчим псевдонімом Dj Apache.

Загинув Андрій Мехряков у Бахмуті 4 квітня. Він прикривав побратимів під час бою.

"Херсонець Андрій "Мех" Мехряков, який був діджеєм у Шаде, сьогодні загинув у Бахмуті", - написали на каналі Інформатор Херсон.

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Мехряков звільняв Україну від окупантів у лавах 3 окремої штурмової бригади Збройних сил України, сформованої 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони "Азов".

Андрій Мехряков з побратимами / Фото instagram.com/apache__dj

Також він був учасником ГО Centuria-рух, представники якого декларують, що стоять "на світоглядній основі української державності та європейської традиції".

"Проявляв себе як холоднокровна і відважна людина, з посмішкою знищуючи ворогів нашої нації. Загинув гідно, прикриваючи побратимів. Бути воїном - жити вічно!"- йдеться на сторінці Centuria в Instagram.

На сторінці воїна в Instagram останнє повідомлення датовано 10 березня. Тоді Андрій виклав фотографію з братами по зброї.

"Підрозділ - як сім'я, у всіх свої нюанси, суперечки та інше, але всі один за одного готові спуститися в пекло", - написав воїн.

Як повідомляв Главред, в боях під Бахмутом загинув учасник неформального молодіжного руху "Гонор" - боєць Данило Кондель. У загиблого військового був позивний "Вікінг". Йому було всього лише 22 роки.

Також у боях з російськими окупантами під Бахмутом Донецької області загинув мукачівець, військовий Головного управління розвідки з позивним "Махно" Артур Пашкуляк. З самого початку повномасштабного вторгнення воював на сході країни. Був приряджений в чеченський миротворчий батальйон імені Шейха Мансура.

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