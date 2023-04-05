Прикривав побратимів: у боях за Бахмут загинув діджей з Херсона Андрій Мехряков

У бою з російськими окупантами загинув херсонець Андрій Мехряков з позивним "Мех". До повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ він був діджеєм в одному з херсонських клубів і виступав під творчим псевдонімом Dj Apache.
Загинув Андрій Мехряков у Бахмуті 4 квітня. Він прикривав побратимів під час бою.
"Херсонець Андрій "Мех" Мехряков, який був діджеєм у Шаде, сьогодні загинув у Бахмуті", - написали на каналі Інформатор Херсон.
Мехряков звільняв Україну від окупантів у лавах 3 окремої штурмової бригади Збройних сил України, сформованої 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони "Азов".
Також він був учасником ГО Centuria-рух, представники якого декларують, що стоять "на світоглядній основі української державності та європейської традиції".
"Проявляв себе як холоднокровна і відважна людина, з посмішкою знищуючи ворогів нашої нації. Загинув гідно, прикриваючи побратимів. Бути воїном - жити вічно!"- йдеться на сторінці Centuria в Instagram.
На сторінці воїна в Instagram останнє повідомлення датовано 10 березня. Тоді Андрій виклав фотографію з братами по зброї.
"Підрозділ - як сім'я, у всіх свої нюанси, суперечки та інше, але всі один за одного готові спуститися в пекло", - написав воїн.
Як повідомляв Главред, в боях під Бахмутом загинув учасник неформального молодіжного руху "Гонор" - боєць Данило Кондель. У загиблого військового був позивний "Вікінг". Йому було всього лише 22 роки.
Також у боях з російськими окупантами під Бахмутом Донецької області загинув мукачівець, військовий Головного управління розвідки з позивним "Махно" Артур Пашкуляк. З самого початку повномасштабного вторгнення воював на сході країни. Був приряджений в чеченський миротворчий батальйон імені Шейха Мансура.
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