РФ наступатиме на кількох напрямках: експерт дав прогноз на 2024 рік

Україні доведеться як мінімум пів року бути в обороні, іншого варіанту у нас зараз просто немає.

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РФ наступатиме на кількох напрямках, українські військові як мінімум пів року будуть в обороні/ колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Російські окупанти у найближчий час будуть концентруватися на декількох ділянках фронту. Країні-агресорці Росії не вистачає ресурсів, щоб активізуватися на усіх напрямках. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, повідомляє ТСН.ua.

"По всіх напрямках ворог активізуватись не може, тому що їм самим не вистачає ресурсу. Але можуть зосередитись на якихось окремо взятих напрямках", – зазначив Коваленко.

Відповідаючи на питання, якими можуть бути ймовірні плани російських окупантів на 2024 рік, експерт зазначив, що на цей рік у росіян фактично заплановано декілька локацій, які можуть стати основними для ведення бойових дій.

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"Після закриття питання з Авдіївкою вони будуть намагатися діяти на Лимано-Куп’янському напрямку. Першочергово їх цікавить безумовно Куп’янськ. Вони будуть активізуватись в районі Бахмута, в напрямку Часів Яр, спробують захопити Богданівку, Іванівське, повернути контроль над Кліщіївкою та Андріївкою. Це якщо казати про схід України. Окрім всього іншого, для ворога важливий контроль по трасі 0532. Тобто це Новомихайлівка, Костянтинівка, Побєда, Вугледар. Вони хочуть вийти на цю трасу та закрити питання з Вугледаром", – зазначив Коваленко.

Можливі сценарії розвитку подій на півдні

На півдні України для окупантів важливо відновити лінію зіткнення між Вербовим та Роботиним, каже експерт. За його словами, російські загарбники хочуть вирівняти цю лінію і повернути під свій контроль ті території, які українські військові звільнили упродовж контрнаступу влітку 2023 року. Експерт припускає, що лише після цього окупанти будуть планувати якісь дії в напрямку Гуляйполя чи Оріхова.

"Те, що вони заявили про те, що Кринки у них під контролем – це не так. Вони будуть намагатись їх взяти під свій контроль. Такі у них плани на 2024 рік. Але на повне виконання, їх реалізацію у них не вистачає ресурсу. Тому вони будуть концентруватись на якомусь окремо взятому напрямку", – вважає експерт.

Як діятимуть ЗСУ

За словами експерта, зараз пріоритетом для українських військових є тримання оборони, іншого варіанту у нас просто немає, як мінімум в першому півріччі 2024 року. А друге півріччя – під питанням, каже Коваленко.

"Усе залежить від того, що буде відбуватись, наприклад, у наших партнерів з США. Оборона дозволить виснажувати ворога, накопичувати хоч якийсь ресурс для майбутнього. Скільки буде тривати війна – цього ніхто не знає. Вона може закінчитись так само неочікувано, як свого часу було звільнено Харківську область. Все може відбутись неочікувано", – сказав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні

Раніше генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко оцінив заяви Путіна і зазначив, що росіяни націлились на захоплення 4 областей.

Також раніше латвійський генерал назвав єдиний спосіб перемогти РФ і зазначив, що ЗСУ треба 3 компоненти для просування на фронті. Враховуючи ресурси України, малоймовірно, що вона здобуде остаточну перемогу цього року, вважає командувач Нацгвардії Латвії.

Нагадаємо, боєць ЗСУ дав прогноз, чи зможе армія РФ проломити оборону. В України зараз немає достатньої кількості ресурсів, щоб проводити успішні наступи, вважає військовослужбовець.

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