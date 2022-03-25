У Байдена оголосили про те, що Росія може напасти на територію НАТО

США та НАТО вивчають сценарії можливого нападу Росії на територію Альянсу - Білий дім / ua.depositphotos.com

США не виключають сценарію, за якого Росія може здійснити військовий напад на територію НАТО. Такий сценарій враховують і в самому Північноатлантичному альянсі. Про це заявив радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Як повідомляє USNews, чиновник розповів про те, що Сполучені Штати і колективний блок безпеки Заходу припускають ситуацію, за якої напад Росію на територію НАТО стане можливим.

За його словами, подібний сценарій американці і їх союзники враховують під час свого планування.

"Сполучені Штати та їхні союзники з НАТО враховують у своєму плануванні і можливість того, що Росія може напасти на територію альянсу", - підкреслив Джейк Салліван.

Нагадаємо, колишній командувач Об'єднаними силами НАТО у Європі генерал Уеслі Кларк раніше не виключив, що глава РФ Володимир Путін може наказати військовому командуванню завдати ядерного удару по території Польщі.

За його словами, росіяни в рамках навчань вже працювали над сценарієм, згідно з яким Росія програє державі, яка підтримує Альянс. У такому випадку росіяни нібито повинні використати тактичну ядерну зброю.