Чи буде в Україні ще ковідна вакцина Moderna: відповідь МОЗ

Україна не веде переговори про нові партії Moderna / Reuters

Міністерство охорони здоров'я поки не веде переговорів щодо закупівлі вакцини проти коронавірусу від компанії Moderna. Проте Україна все ще може отримати цей препарат в рамках глобальної ініціативи COVAX, тобто безплатно.

Про це заявив головний санлікар ігор Кузін на брифінгу у понеділок, 18 жовтня. Кузін запевнив, що люди, які отримали першу дозу вакцини Moderna, зможуть завершити свій курс щеплень препаратом Pfizer.

"Ті люди, які першою дозою були вакциновані вакциною Moderna, зможуть завершити свій курс вакцинації такою ж вакциною або вакциною Pfizer, є відповідне рішення Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), про те, що це рівнозначно", – сказав він.

Вакцинація препаратом Moderna в Україні

У липні 2021 для боротьби з COVID-19 в Україну було поставлено 2,2, млн доз вакцини Moderna. Вакцина стала популярною серед українців, а потім препарат закінчився в середині серпня.

Не всі, хто отримав перше щеплення цим препаратом, змогли отримати і другу дозу. Стався нерівномірний розподіл вакцин між першими і другими дозами щеплення – тобто лікарі робили перших доз більше і на друге щеплення забракло.

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У МОЗ рекомендували комбінацію вакцин – тим, хто отримав перше щеплення Moderna – запропонували зробити друге препаратом від Pfizer. Інтервал між першою і другою дозами складе 28 днів. Комбінування вакцин безпечне та ефективне, зазначили у відомстві.

Як повідомляв Главред, відразу в чотирьох європейських країнах – Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії – припинили колоти вакцину від коронавірусу компанії Moderna молодим людям молодше 30 років.

Причиною відмови від вакцини Moderna назвали збільшений ризик побічних ефектів, таких як міокардит (запалення серцевого м'яза) і перикардит (запалення оболонки серця). Симптомами цього стану може бути втома, переривчастий пульс, жар, біль у грудях і при глибокому вдиху.