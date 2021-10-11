Вже чотири країни Європи відмовилися від застосування вакцини Moderna: чим вона небезпечна

Від вакцини Moderna відмовилися вже в чотирьох європейських країнах / Фото Reuters

Одразу в чотирьох європейських країнах - Швеції, Данії, Фінляндії та Ісландії - припинили колоти вакцину від коронавірусу компанії Moderna молодим людям молодше 30 років. До слова, цю ж вакцину використовують і в Україні - нею щеплено понад мільйон осіб.

Стали відомі причини, чому від цього препарату вирішили відмовитися і чим небезпечна вакцина Moderna, пише Страна.

У Швеції причиною відмови від вакцини Moderna назвали збільшений ризик побічних ефектів, таких як міокардит (запалення серцевого м'яза) і перикардит (запалення оболонки серця). Симптомами цього стану може бути втома, переривчастий пульс, жар, біль у грудях і при глибокому вдиху.

У Данії вакцинацію препаратом Moderna вирішили призупинити для молоді молодше 18 років, у Фінляндії Модерну не колотимуть чоловікам молодше тридцяти.

Ісландія ж повністю припинила вакцинацію "Модерною". Пояснили це "збільшенням захворюваності на міокардит і перикардит після вакцинації, а також тим, що в цій країні достатньо інших вакцин.

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Зазначимо, про скарги на запалення серця після щеплення Moderna і Pfizer американські ЗМІ почали писати ще в травні цього року. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), подібні випадки фіксували переважно серед молоді. Симптоми з'являлися приблизно через чотири дні після другої дози. Найчастіше проблеми з серцем з'являлися у представників чоловічої статі від 12 до 39 років. Влітку в CDC підтвердили, що антикоронавірусні вакцини Pfizer і Moderna можуть викликати проблеми з серцем у молодих людей.

Скільки людей вакцинували препаратом Moderna в Україні

Станом на 6 жовтня в Україні другою дозою вакцини Moderna прищепили приблизно 1,1 млн осіб.

З них 360 тисяч осіб – українці в віці від 18 до 39 років.

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Як повідомляв Главред, в серпні Києві після вакцинації від коронавірусу першою дозою препарату Moderna померла 50-річна жінка.

1 серпня мешканка Києва повернулася з відпочинку в Туреччині, а 5-го числа вакцинувалася першою дозою препарату Moderna. Як розповів голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко, того ж дня жінка відчула перші симптоми хвороби. Вже за чотири дні, 9 серпня, жінка була госпіталізована в інфекційне відділення, а 10 серпня вранці померла.

Раніше у Вінницькій області після щеплення від коронавірусу помер 47-річний чоловік. За даними МОЗ, щеплення чоловікові зробила мобільна бригада о 13:45. Впродовж години після щеплення у нього не зафіксували побічних ефектів.

О 17:00 у пацієнта з'явилися скарги на нудоту, втрату свідомості. Була одразу викликана екстрена медична допомога, яка провела реанімаційні заходи. На жаль, о 18:02 медики констатували смерть чоловіка.

Департамент охорони здоров'я Вінницької області повідомив, що чоловік отримав щеплення вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech.