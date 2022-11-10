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"Буде хорошим президентом": дружина Арестовича розповіла про амбіції чоловіка

10 листопада 2022, 12:04

Анастасія Арестович вважає, що її чоловік може провести такі зміни в країні, щоб війна більше не повторилася, і Україна стала сильною.

Анастасія Арестович
Анастасія Арестович розповіла про президентські амбіції чоловіка / Фото скріншот, Facebook

Дружина радника Офісу президента Олексія Арестовича Анастасія розповіла про президентські амбіції свого чоловіка. На її думку, він був би хорошим президентом.

"Коли ми з ним зустрілися він сказав: "Я буду президентом". Мені здається, що він буде хорошим президентом", - сказала Анастасія Арестович в інтерв'ю проекту Олицька.

За її словами, як мамі хлопчиків, їй дуже важливо, щоб війна в Україні не повторилася.

"Коли починався конфлікт в 2014 році, деяким хлопчикам було всього лише по 14 років, які зараз воюють. Не думаю, що тоді вони думали — їхня доля складеться таким чином. В моїх інтересах, щоб таке не повторилося", - зазначила Анастасія.

Вона висловила впевненість, що Олексій Арестович "може провести такі зміни в країні, створити такі умови, щоб дійсно такий конфлікт більше не повторився".

"Щоб Україна була настільки сильною, щоб більше не виникло ситуації, коли у когось з'явиться думка, що таке можливо, приходити на нашу територію і щось там відібрати", - заявила Анастасія Арестович.

Як писав Главред, в серпні в інтерв'ю Дмитру Гордону радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що балотуватиметься на посаду глави держави на наступних президентських виборах за однієї умови – якщо Володимир Зеленський не висуватиме свою кандидатуру.

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