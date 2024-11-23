Говоритиме особисто з Путіним: хто стане переговірником щодо України від США

Трамп хоче призначити свого спецпредставника з питань України, однак він особливої ролі не відіграє.

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Трамп особисто спілкуватиметься з Путіним з багатьох питань / Колаж Главред, фото facebook D.Trump, скрін із відео

Коротко:

Трампу потрібен спецпредставник щодо України, але він нічого не вирішує

Багато питань Трамп обговорюватиме з Путіним особисто

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній оцінив, хто з оточення обраного президента США Дональда Трампа може стати переговірником щодо України.

За словами експерта, Трамп хоче свого спецпредставника з питань України, однак він особливої ролі не відіграє. Зокрема, спецпредставник Байдена також кудись їздив і про щось говорив, але ні до чого не домовився.

"Не виключено, що багато питань Трамп обговорюватиме особисто з Путіним. Вийде у них це чи ні - подивимося. Поки все це дуже-дуже далека перспектива", - сказав Загородній під час чату на Главреді.

Хто такий Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Експерт додав: "Чим більше будуть "бикувати" Путін і Росія, тим більше шансів, що військова допомога США Україні збільшиться". При цьому, за його прогнозом, фінансову допомогу Україні, ймовірно, скоротять.

Дивіться відео чату з Тарасом Загороднім:

Мирний план Трампа - останні новини

Главред повідомляв, що обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію і Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.

Як пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.

План перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив республіканцю Дональду Трампу під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні, включає різні бізнес-угоди, доступ до сировини і розгортання військ у Європі. За даними Financial Times, деякі ідеї сподобалися Трампу.

Трамп планує незабаром призначити спеціального представника щодо України. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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